نوة رأس السنة.. الأمطار الغزيرة تضرب الإسكندرية فجر اليوم

شهدت محافظة الإسكندرية أمطارا من متوسطة إلى غزيرة علي جميع مناطق محافظة الإسكندرية منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة، وتفاوتت شدة الأمطار من متوسطة إلى غزيرة علي أحياء المحافظة.



وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية فجر اليوم تمركزات السيارات في مناطق المحافظة المختلفة.



وأفادت شركة الصرف في بيان أن نافع تفقد تمركزات الطريق الزراعي ومدخل عبد القادر والكيلو 21 العجمى ومنطقة شهر العسل ووادي القمر والطريق الصحراوي مرورا بمنطقة الجراري وامام مسجد الفرقان ولم نلاحظ أي تجمعات لمياه الأمطار في تلك المناطق.



وأضافت أن بعض تجمعات المياه البسيطة تراكمت بجوار كوبري محرم بك وشارع امين يحيي زيزينيا وأبيس الأولي والثانية وأمام طلعت مصطفي وعند ك٤٥ وتم التعامل ورفع تجمعات المياه في تلك المناطق.



كما جري العمل علي تطهير الشنايش ببعض المناطق للعمل علي رفع العبء علي الشنايش من المخلفات أثناء الأمطار وبعدها مباشرة.



وأكدت الشركة استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة علي مدار ٢٤ ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البيارات والمصارف علي مدار الساعة ومتابعة مناسيبها، ويتم التنسيق مع غرف عمليات المحافظة والنجدة للعمل علي الشكاوي فور ورودها.



وطمأنت الشركة المواطنين أن الوضع مستقر في جميع أنحاء محافظة الإسكندرية حتي الآن.

بإنتظار بلاغات عن أي تجمعات للمياه للعمل علي رفعها علي رقم الخط الساخن ١٧٥ من اي تليفون محمول او أرضي.

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