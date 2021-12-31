حياة كريمة ببني سويف: 12 مليار جنيه تكلفة مشروعات المبادرة في 2021

قال محمد جبر، منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، إن المبادرة كانت حلم، وشملت ما يقرب من 30 قرية في الخطة الاستثمارية في عام 2021 ، بإجمالي 1616 مشروعا بتكلفة اجمالية 12 مليار جنيه.

وأضاف محمد جبر، خلال لقائه لـ فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما قامت به مبادرة "حياة كريمة" في عام 2021 يضاهي مشروعات الدولة على مدار 15 عاما، وفي ظل عراقيل كبيرة واجهت المبادرة في تنفيذ المشروعات.

وتابع جبر: "ريف بني سويف بالكامل خلال 3 سنوات سيكون ضمن خطة تنمية مبادرة حياة كريمة بإجمالي 5 آلاف مشروع بتكلفة تصل لـ 50 مليار جنيه.