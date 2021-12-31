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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمير الكويت يتبادل برقيات التهاني مع قادة الدول بمناسبة العام الجديد

الكويت
الكويت

تبادل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد برقيات التهاني مع قادة الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2022.

 

وتمني أمير الكويت وفق صحيفة الراي أن يكون العام الجديد عام خير على كل دول وشعوب العالم يعم فيه الأمن والسلام والاستقرار والازدهار وأن يديم عليهم موفور الصحة والعافية.

 

وكانت أعلنت شركة البترول الوطنية فى الكويت أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التابعة لوزارة المالية، قررت تعديل سعر ليتر البنزين (ألترا/98 اوكتين) ليصبح 200 فلس، بدلا من 180 فلسا، وذلك خلال الفترة من 1 يناير حتى 31 مارس 2022، أي أن الزيادة الجديدة 20 فلسا لليتر. وفق صحيفة الأنباء.

وقالت الشركة إن لجنة الدعوم قررت تثبيت أسعار الوقود المختلفة، وذلك كما يلي:

٭ ممتاز/91 أوكتين بسعر ليتر 85 فلسا.

٭ خصوصي/ 95 أوكتين بسعر ليتر 105 فلوس.

٭ ديزل بسعر ليتر 115 فلسا.

٭ كيروسين بسعر ليتر 115 فلسا.

وكانت أظهرت بيانات حكومية، أمس الأربعاء، أن صادرات الكويت من النفط الخام إلى اليابان ارتفعت في نوفمبر الماضي، بنسبة 4ر17% عن العام السابق إلى 35ر7 مليون برميل أو 245 ألف برميل يوميًا للتوسع الشهري الثالث على التوالي.

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