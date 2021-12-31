Tunner الشيخ زايد.. شاهد| أقوى تجمع للسيارات المعدلة في مصر

استقبلت مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر، حدث منتظر لجميع محبي عالم السيارات في مصر، وهو ايفنت Tunner، والذى يعد أكبر تجمع للسيارات المعدلة في الشيخ زايد، وتعد هذه الفاعلية بمثابة نقطة جذب رئيسية كل عام، حيث تجمعت الكثير من السيارات المعدلة، والتي تنوعت بين علامة تجارية وأخرى.

وظهرت خلال فاعلية ايفنت Tunner الكثير من السيارات المعدلة، والتي ينفرد مالكيها بإجراء تعديلات فريدة ومميزة عليها إلى جانب إضافة بعض الترقيات، سواء كانت تتعلق بالحالة الفنية للمحرك، أو من خلال المظهر الخارجي الخاطف للأنظار باستخدام الألوان الخاصة بالطلاء أو الملصقات المعبرة.

كما ظهرت أيضا خلال الفاعلية الكثير من السيارات ذات المظهر الرياضية ومنها سيارة محمد الخطيب وهو من أحدى لاعبي سباقات الدريفتات في مصر، والذي قام بالمشاركة بسيارته الـ بي ام دبليو E30، والتي تحصل محرك قوة تبلغ أكثر من 650 حصان.

كما أشار الخطيب إلي أن أي سيارة يمكن رفع كفاءه المحرك وإخراج عدد أحصنة أكثر، وذلك من خلال دراسة معينة للطريقة التي يرغب بها صاحب التعديل من جانب الاستخدامات المطلوبة وهما، "الدريفت، والسباقات".

وأوضح الخطيب بأن هناك عدد كبير الأن في مصر من السيارات المعدلة ذات المحركات الشرسة، فيجب استخدامها داخل حلبات مناسبة للحفاظ على أرواح المواطنين وعلى أيضا قائد السيارة، لذلك قمنا بإقامة ايفنت Tunner منذ عام 2017 لتجمع عشاق التعديلات والاحتواء وأيضا الابتكارات.

وقال وائل هادى منسق ومنظم tunner الشيخ زايد، أن هذا العام كان التسجيل الكترونيا عبر موقع الايفنت، أما السنة الماضية فلم تتيح الفرصة لكثير من السيارات، لطلب عدد معين من الدخول.

وأكد منسق Tunner علي فحص السيارات أولا من خلال الصور ثم الاتجاه إلي الفحص الفني لاختيار سيارات مناسبة للشروط التي تم وضعها لدخول الايفنت، وذلك لعدم الموافقة على سيارات لم تناسب الأيفنت، وأيضا لدخول عدد محدود من السيارات.

وأضاف هادى أن السنة الماضية لم تتيح الفرصة لكثير من السيارات في الظهور وإظهار التعديلات، لذلك طرحوا دخول عدد قليل من الجمهور، لأخذ حق المشاهد وأيضا السيارة.

كما رصدت عدسة صدى البلد من خلال فعاليات ايفنت Tuneer، جميع السيارات ذات المظهر الرياضي، نتيجة وجود الكثير من المشاركين وأيضا المشاهدين الذين يعشقون مجال السيارات بجميع انواعه، كما انها هواية في الآونة الأخيرة لكثير من الشباب لأخراج طاقتهم داخل عالم السيارات.