إجراءات احترازية مشددة للمنتخب الوطني استعدادا للمشاركة في أمم أفريقيا

أعد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، خطة طبية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" بمتحوره الجديد "أوميكرون" حفاظًا على سلامة بعثة الفريق المتجهة، يوم الجمعة المقبل إلى الكاميرون؛ للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وخضع أعضاء الفريق إلى مسحتين طبيتين للكشف عن الفيروس، أولاهما فور وصول اللاعبين، أمس الخميس، إلى استاد القاهرة لأداء مرانهم الأول، كما تم إجراء مسحة طبية أخرى اليوم للتأكد من سلامة الجميع لكونهم في معسكر مفتوح، بالإضافة إلى مسحة أخرى قبل بدء المعسكر المغلق.

كما ستجرى مسحة جديدة قبل السفر، إضافة إلى المسحات التي ستجرى لكل لاعب من المحترفين في الخارج قبل الانضمام إلى المعسكر المغلق، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية للمشاركة في البطولة والتي تتضمن أيضًا إشاعات وتحاليل مفصلة لكل لاعب.

وشدد الجهاز الطبي للمنتخب الوطني بقيادة الدكتور محمد أبو العلا على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المعسكر وأثناء التنقل من مقر الإقامة إلى مكان التدريبات والعودة مع منع الاختلاط تمامًا، خلال معسكر القاهرة وطوال مدة إقامة البعثة بالكاميرون.

وقال الدكتور محمد أبو العلا إن ذلك يأتي في ظل الأوضاع غير المستقرة التي يعيشها العالم بسبب متحور كورونا الجديد والذي انتشر في أرجاء أوروبا والعالم.

من جانب آخر، يواصل عمرو السولية لاعب المنتخب الوطني جلساته العلاجية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

وأكد السولية عزمه الكامل وحماسه البالغ للحاق بمباريات بطولة الأمم الأفريقية لنيل شرف تمثيل بلاده في هذه البطولة الكبيرة.

وأضاف نجم المنتخب الوطني أن الانضمام إلى منتخب مصر شرف كبير وتحقيق نتائج إيجابية معه شرف أكبر لتاريخ أي منا، كما أن المساهمة في إسعاد جماهير الكرة المصرية هدف لكل لاعبي المنتخب الوطني.

من جهته، أعرب رمضان صبحي لاعب المنتخب الوطني عن سعادته بالعودة مجددًا إلى صفوف المنتخب وقبل بطولة كبيرة يتابعها العالم لأهميتها وقوتها.