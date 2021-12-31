أبو العينين ناعيا جابر عصفور: كان نموذجًا للمثقف الواعي المهموم بقضايا الوطن

نعى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الكاتب والمفكر جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

وقال أبو العينين، في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "أنعى بمزيد من الحزن والأسى الكاتب والمفكر الكبير الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق الذي رحل عن دنيانا اليوم تاركًا إرثًا ثقافيا رائعا للأجيال المقبلة".

وتابع: "رحم الله المفكر والمبدع الدكتور جابر عصفور، أحد رموز وأعمدة الثقافة المصرية والعربية.. وصاحب الفكر المستنير الذي ترك بصمات واضحة في الكتابة والثقافة والنقد والترجمة.. فقد كان الراحل نموذجًا للمثقف الواعي المخلص المحب والمهموم بقضايا وطنه.. والذي تولى مسئولية وزارة الثقافة في فترة مهمة وفارقة في تاريخها فكان مدافعًا عن ثقافتنا وهويتنا المصرية الأصيلة".

وأضاف وكيل مجلس النواب: “خالص التعازي وصادق المواساة لأسرته الكريمة ومحبيه وللمجتمع الثقافي المصري والعربي - سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.