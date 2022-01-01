حصاد 2021 | بعد عامه الاول في البيت الابيض .. ماذا قدم بايدن للأمريكان ؟.. خفض معدل البطالة.. تطوير البنية التحتية بقيمة تريليون دولار

على مدار 11 شهرًا ، تمكنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من خفض معدل البطالة ، وتوقيع مشروع قانون للبنية التحتية من الحزبين بقيمة تريليون دولار ، وإلغاء عدد من الأوامر التنفيذية في عهد سلفه دونالد ترامب.

وعلى الرغم من هذه الإنجازات والمزيد، لا يزال جزء كبير من الناخبين الأمريكيين غير متأثرين بعمل بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على الكونجرس.

وعند توليه منصبه في يناير الماضي، كان أحد الأهداف الرئيسية لبايدن هو تنفيذ طرح مناسب للقاحات كوفيد 19، وتحديد هدف إعطاء 100 مليون جرعة خلال أول 100 يوم له في البيت الأبيض.

ويستمر الرئيس الأمريكي في تحقيق هذا الهدف في غضون 58 يومًا ، بعد أيام فقط من توقيعه على قانون خطة الإنقاذ الأمريكية ، وهي عبارة عن فاتورة تحفيز اقتصادي بقيمة 1.9 تريليون دولار موجهة نحو إصلاح الاقتصاد الأمريكي وسط جائحة كورونا.

ولم يسلم التشريع مدفوعات نقدية مباشرة للأمريكيين فحسب، بل قدم أيضًا مزايا بطالة معززة وتمويلًا إضافيًا لتوزيع اللقاح .

ومع ذلك ، لم تنجح إدارة بايدن في إدارة المعلومات الخاطئة حول كورونا واللقاحات، وهو ما يفسر على الأرجح سبب تخلف الولايات المتحدة عن البلدان الأخرى ذات الوسائل المماثلة.

وتم تطعيم أكثر من 204 مليون أمريكي ضد كورونا، وهو ما يمثل 61.7 ٪ من سكان الولايات المتحدة ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

وفي سبتمبر ، تلقت الإدارة معارضة قانونية قوية من الجمهوريين وحتى الديمقراطيين بعد إصدار أمرين تنفيذيين يطالبان الموظفين الفيدراليين والمقاولين الحكوميين بالتطعيم ضد المرض المعدي ودعت الشركات المكونة من 100 فرد أو أكثر إلى إصدار تطعيمات كوفيد 19 للموظفين، أو تنفيذ جداول الاختبارات الدورية.

تحركت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) ، في نوفمبر، لتعليق تفويض الحكومة للقاح للشركات التي تضم 100 عامل أو أكثر ، بانتظار صدور أمر من المحكمة.

ومع ذلك ، فقد رفعت محكمة الاستئناف بالدائرة السادسة في الولايات المتحدة منذ ذلك الحين كتلتها القانونية بشأن هذه المسألة ، مما يفتح الطريق للتنفيذ في عام 2022. وقالت إدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) إنها لن تصدر استشهادات لعدم الامتثال قبل 9 فبراير ، على الرغم من التفويض الفيدرالي من المقرر أن تبدأ في 10 يناير.

تغير المناخ وحماية البيئة

وكانت مكافحة تغير المناخ أيضًا أولوية قصوى ووعد الحملة الانتخابية لإدارة بايدن - لدرجة أن الرئيس الأمريكي تحرك على الفور للتوقيع على أمرين تنفيذيين بشأن تغير المناخ خلال نفس يوم تنصيبه.

وتضمنت هذه الخطوة التزام بايدن بالانضمام إلى اتفاقية باريس للمناخ ، التي انسحبت منها الولايات المتحدة رسميًا في نوفمبر 2020 ، في عهد الرئيس آنذاك دونالد ترامب.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدر بايدن أمرًا تنفيذيًا آخر ذي صلة وضع معايير جديدة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ثلاثة مجالات رئيسية: المباني وتوليد الكهرباء والنقل.

ووفقًا للأمر، تخطط الحكومة لاستخدام 100٪ صافي صفر من الكهرباء بحلول عام 2030 ، مع توليد 50٪ من تلك الطاقة من مصادر طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

ومن المتوقع أن تخفض المباني الفيدرالية انبعاثاتها إلى النصف بحلول عام 2032 ، وأن تصل إلى صافي الصفر بحلول عام 2045.

وتلتزم الولايات المتحدة حاليًا بمسار للطاقة النظيفة لتحقيق انبعاثات صافية صفرية ، على مستوى الاقتصاد ، بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.

حقق بايدن فوزًا بيئيًا آخر لقاعدته مع رفض تصريح عبور حدودي رئيسي لخط أنابيب Keystone XL ، وهو مشروع خط أنابيب رمال القطران مثير للجدل يهدف إلى نقل النفط الخام من غرب كندا إلى ستيل ، نبراسكا، يمتد مشروع خط الأنابيب البالغ طوله 1200 ميل (1931 كيلومترًا) ثلاث إدارات رئاسية وتحمل أوامر تنفيذية معارضة.

وعلى الرغم من المناشدات من مسؤولي الحكومة الكندية ، رفض بايدن التراجع عن قراره ، ما أدى إلى إنهاء مشروع خط أنابيب Keystone XL من قبل الوكالات الحكومية وشركة TC Energy ، وهي شركة كندية للبنية التحتية للطاقة تقدم دعم الشركات للمشروع.

في حين أشاد العديد من الأمريكيين بهذا الفعل والتخلي اللاحق عن المشروع باعتباره مكسبًا للبيئة ، ادعى النقاد أن أمر بايدن كان مسؤولاً عن خسارة أكثر من 10000 وظيفة أمريكية مرتبطة بالبناء.

أعربت إدارة بايدن عن التزامها بعكس عدد من التراجعات البيئية في عهد ترامب ، بما في ذلك واحدة تتعلق بأنظمة المياه.

في نوفمبر، أعلنت وكالة حماية البيئة عن إعادة العمل بقانون أعاد بشكل فعال الحماية الفيدرالية لمئات الآلاف من مصادر المياه في جميع أنحاء البلاد.

التعيينات القضائية

خلال فترة رئاسة ترامب في البيت الأبيض ، أكد الكونجرس وجود ما يقرب من 234 قاضيا رشحهم ترامب ، بما في ذلك المحكمة العليا للقضاة المعاونين للولايات المتحدة ، نيل جورسوش ، وبريت كافانو ، وإيمي كوني باريت.



مع وجود المحكمة العليا الأمريكية ذات التشكيل المحافظ ، وجد الديمقراطيون أنفسهم في موقف هجوم فيما يتعلق بالتعيينات القضائية.

ومنذ أن تولى بايدن منصبه ، أكد مجلس الشيوخ ما مجموعه 40 قاضيًا معينًا ، وهو الأكثر تعيينًا في العام الأول للرئيس منذ أن كان الرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان في منصبه.

ومن بين المعينين، 80٪ من القضاة من النساء و 53٪ من الملونين ، بحسب البيت الأبيض.

بينما بلغ متوسط ​​تعيين ترامب حوالي 61 تعيينًا قضائيًا سنويًا ، أكد مجلس الشيوخ 18 قاضيًا في الدائرة والمحكمة المحلية فقط خلال عامه الأول.



الجناح الغربي مقابل نائب الرئيس كامالا هاريس

على الرغم من هذه الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر العديدة الماضية ، يبدو أن البيت الأبيض لم يكن يعمل بكفاءة قدر الإمكان.

كسر موظفو البيت الأبيض الحاليون والسابقون صمتهم بشأن الخلاف الداخلي الشهر الماضي ، بعد أن أظهر استطلاع أجرته USA Today-Suffolk University أن 28٪ من الناخبين الأمريكيين يوافقون على عمل نائبة الرئيس كامالا هاريس ، بينما يعارض 51٪ ممن شملهم الاستطلاع. لجهود هاريس. لم يكن بايدن يحظى بشعبية لدى الجماهير أيضًا ، حيث انخفضت نسبة شعبيته في ذلك الوقت إلى مستوى منخفض جديد بلغ 38٪ ، حيث عارض 58٪ من المشاركين أداء الرئيس.



وأجرت سي إن إن مقابلات مع مساعدي البيت الأبيض ، بالإضافة إلى ما يقرب من ثلاثين من المساعدين السابقين والحاليين لهاريس ، ومسؤولي إدارة بايدن ، ونشطاء ديمقراطيين ، ومانحين سياسيين ، ومستشارين خارجيين ووثقوا جانبهم من الخلاف بين معسكر الرئيس ونائب الرئيس.

وفقًا لمساعدي West Wing الرئيسيين في ذلك الوقت ، فقد أنهك هاريس ومعسكر بايدن فريق بايدن وسط موجة من الانتقادات العامة وتصنيف شعبي أسوأ من الرئيس الأمريكي.

من جانب هاريس ، زعم مساعدون ومؤيدون أنه على الرغم من وعد الحملة بتشكيل حكومة انتقالية ، فقد تم استبعاد هاريس ووضعها في موقف خاسر مع الجمهور.

وكان من بين تلك المواقف الخاسرة تعيينها كشخصية دبلوماسية للمثلث الشمالي، والتي اعتبرها حلفاء هاريس 'وضعًا سياسيًا عديم الجدوى' ومحاولة لكسر أي تطلعات رئاسية مستقبلية.

وفي تقرير بتاريخ 23 ديسمبر على صحيفة نيويورك تايمز ، جاء كل من النائبة كارين باس (عن ولاية كاليفورنيا) ومارك بويل ، وهو مانح ديمقراطي بارز في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا ، للدفاع عن نائبة الرئيس.

وقال كارك بويل “أعتقد أنها كانت مساعدة هائلة للتذكرة خلال الحملة”، مضيفا “أود أن أراها تعمل بنفس الطريقة ، الآن بعد أن قاموا بتنفيذ أهدافهم”.

اوكوس شراكة أمنية ثلاثية

في سبتمبر ، ألقى بايدن ، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون ، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خطابًا أعلنوا فيه عن تشكيل AUKUS ، وهي شراكة أمنية ثلاثية لتبادل التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة بين الدول الثلاث.

ومع ذلك ، لم تدم لحظة الوحدة طويلاً ، حيث كشف القادة أيضًا أن مبادرتهم الأولى ستكون تسليم أستراليا أول أسطول غواصات تعمل بالطاقة النووية، بإلغاء صفقة تقدر قيمتها بـ 37 مليار دولار مع مجموعة نافال الفرنسية ، التي أعربت عن 'خيبة أمل عميقة' لقرار رفض غواصاتها التي تعمل بالديزل.



وعلى الرغم من كونها حليفًا غربيًا، اكتشفت فرنسا الاتفاق قبل ساعات من الإعلان.



في ذلك الوقت ، وصف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الاتفاقية بأنها 'طعنة في الظهر' واستدعت الحكومة الفرنسية سفيريها في واشنطن وكانبيرا للتشاور.



والتقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين منذ ذلك الحين بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحدث مع لو دريان في عدة مناسبات.

وقد يكون هناك اختبار للتواصل بين الولايات المتحدة وفرنسا في الأفق، حيث وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع عسكري أجنبي بقيمة 9.4 مليار دولار موجه نحو تحديث فرقاطات من فئة MEKO التابعة للبحرية اليونانية اليونانية وتسليم أربعة مقاتلات سطحية متعددة المهام (MMSC)

ووفقًا لاستطلاع حديث أجرته Politico-Morning Consult ، ادعى حوالي 41٪ من الناخبين الأمريكيين المسجلين أن بايدن والديمقراطيين في الكونجرس فشلوا في تلبية التوقعات وكان أداؤهم دون المستوى خلال عام 2021.

وفي الوقت نفسه ، قال 32٪ من المستطلعين أن توقعاتهم قد تحققت ، وزعم 10٪ أن بايدن وحلفاؤه الديمقراطيون أداؤوا بما يتجاوز معتقدهم الأولي.

وأثار عجز إدارة بايدن والديمقراطيين عن تمرير تشريع حقوق التصويت بعد الانتخابات الرئاسية لعام 2020 قلق الكثيرين ، بمن فيهم الزعماء الدينيون بقيادة مارتن لوثر كينغ الثالث وزوجته أرندريا ووترز كينج ، اللذان حثا الكونغرس مؤخرًا على اتخاذ إجراءات 'للعمل الذي لا يزال غير مكتمل '.

ويعزى المماطلة بشكل رئيسي إلى قيام الجمهوريين بتعطيل التشريع المقترح بنجاح في أربع مناسبات منفصلة.

وفي آخر مناسبة ، كان قانون جون لويس لتطوير حقوق التصويت ، الذي سمي على اسم زعيم الحقوق المدنية الراحل وعضو الكونغرس لفترة طويلة.

ويسعى التشريع المقترح إلى تحريم التلاعب المفرط في الدوائر الانتخابية ، وتنفيذ التصويت المبكر، والتصويت بالبريد ، وتسجيل الناخبين في نفس اليوم.

وقال بايدن مؤخرًا لشبكة ABC News: 'إذا كان الشيء الوحيد الذي يقف بين إقرار قانون حقوق التصويت وعدم إقراره هو التعطيل ، فأنا أؤيد استثناء حقوق التصويت للمتعطل'.

وسيؤدي إلغاء المماطلة إلى تحريك عتبة التصويت للمرور من 60 إلى 50 صوتًا ، وفي حالة التعادل في مجلس الشيوخ المنقسم بنسبة 50-50 ، سيكون هاريس ، رئيس مجلس الشيوخ ، هو التصويت الحاسم.