ربنا يبعد عنا كورونا ..أمنية الفنانة لبلبة لـ 2022

قالت الفنانة لبلبة، إنها تشعر بالسعادة البالغة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي عقد في المملكة العربية السعودية.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة "صدى البلد"، أنها لم تكن تتصور في يوم من الأيام أن تكون موجودة في السعودية وفي مدينة جدة في مهرجان للسينما، وأن تتواجد في النسخة الأولى من المهرجان السينمائي للبحر الأحمر.

وكشفت الفنانة لبلبة عن أمنياتها في العام الجديد 2022 بالصحة وأن يختفي وباء فيروس كورونا المستجد.

فنانات مصر

وشاركت الفنانة إلهام شاهين صور من فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت إلهام شاهين في الصور بصحبة كل من الفنانة لبلبة، والفنانة ليلي علوي، والفنانة يسرا، والفنانة هند صبري، والفنان ماجد المصري، وإيناس الدغيدي.

وعلقت إلهام شاهين علي الصور كاتبة: “فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إلهام شاهين - ليلى علوي - ايناس الدغيدي”.