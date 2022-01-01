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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا عبد الكريم تستعرض مظاهرالإحتفال برأس السنة في عواصم العالم

صدى البلد

استعرض برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، تقديم دينا عبد الكريم أجواء الاحتفال بالعام الجديد 2022، من عدد من العواصم العالمية، ومنها موسكو ووشنطن، وباريس ودبى، ومن مصر الجديدة.


وقال أحمد مصلحى مراسل القناة من دبى: "هناك مظاهر للبهجة تعم شوارع الإمارات وهناك تزاحم بجانب برج خليفه، وهناك إجراءات احترازية مشددة، فى ظل تطعيم أكثر من 95% تلقوا الجرعة التنشيطية". 

وتابع نصر الدين مراسل القناة من باريس:" هناك إجراءات احترازية مشددة فى ظل الاحتفالات بالعام الجديد بسبب تفشى فيروس كورونا، وقررت بغلق العديد من الأماكن للحد من تفشى الوباء". 

وأكد أحمد الحسينى مراسل القناة من مصر الجديدة:" المواطنين يحتفلون بجانب شجرة الكريسماس بميدان الكربة، للاحتفال بليلة رأس السنة ويلتقطون الصور التذكارية". 

وأضاف كريم يسرى مراسل القناة من واشنطن : "هناك استعداد للمدينة للحافلات ولكن تم إلغائها بسبب قرار عمدة الولاية بسبب الحد من تفشى فيروس كورونا ومنع التجمعات فى الوقت التى تشهد الدولة لزيادة الإصابة بالفيروس". 

وأشار هاشم حديد من موسكو :" العادات والتقاليد الروسية تنتظر كلمة الرئيس الروسى السنوية وبعد ذلك يدق الجرس لبداية العام الجديد الدولة الوحيدة التى تحتفل بعيد الميلاد 11 مرة فى العام بسبب نتيجة الفارق الزمنى فى التوقيت من الشرق للغرب".
 

العام الجديد موسكو دبي

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