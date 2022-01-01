ياسمين علي: أغنية " نقابل ناس" كانت بداية معرفة الجمهور بموهبتي

حلت المطربة الشابة ياسمين علي، ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" تقديم الإعلامي عمرو الليثي والمذاع عبر قناة "الحياة".

وقالت ياسمين علي، إن أغنية " نقابل ناس نفارق ناس " كانت بداية تعرف الجمهور على موهبتها، لافتة إلى أنه كان هناك رد فعل قوي عقب غناء هذه الأغنية، حيث كان هناك عدد كبير من صفحات السوشيال ميديا تريد الوصول اليها أو معرفة اسمها .

وأشارت إلي أن والدها ووالدتها أول من آمنوا بموهبتها منذ أن كان عمرها لا يتخطى الثلاث سنوات ، مؤكدة أن وقوفها على المسرح بدأ في سن الثامنة على خشبة مسرح قصر ثقافة الأنفوشي .