أبنة شيرين عبد الوهاب لـ والدتها : نفسى تسيبى السرير وتشتغلى وتعملى رياضة

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة.

ونصحت هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، والدتها فى العام الجديد ان تترك السرير وتكون نشيطة أكثر فى العام الجديد ، حيث يجب ان تقوم بعمل الرياضة ومتابعة أعمالها بشكل أكبر .

وقد ردت عليها شيرين : بقالى أربع سنين نايمة فى السرير .

كما قالت هنا الى والدتها شيرين عبد الوهاب ، إنها ترى والدتها قوية للغاية وطيبة، مضيفة:" أكتر حاجة بحبها في ماما، هو جمالها الطبيعي وليست مزيفة، وجميلة من الداخل والخارج وقوية وواثقة في نفسها".

وأكملت: "بلاقي ماما قاعدة في الأوضة اللي جنبنا مشغلة مزيكا عالية وبتغني، هي بتغني في حالها مع نفسها، وأنا بسمعها أحيانا مش بسمعها دايما وبحب أسمع أغنية (خلي اللي يغيروا مننا)".

وكانت كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال برنامج صاحبة السعادة عن كواليس تسجيل أغنيتها الجديدة ملكش مكان .

وأكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب انها بكت أثناء تسجيل أغنية ملكش مكان ، مؤكدة انها تركت الاستديو اثناء التسجيل ، بالرغم ان الأغنية كانت لديها منذ أكثر من 3 سنوات .

وعن أغنية القماص، أكدت شيرين عبد الوهاب: انها قامت بطرح الاغنية قبل ان يتحصل على التنازلات الخاصة بها ، أوصخت انها الأغنية المعبرة عنها فى الفترة الحالية .

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏