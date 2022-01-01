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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طالبت المواطنين بالحذر.. الأرصاد: درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع تدريجيا

صدى البلد

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية عن طقس اليوم، موضحة أنه من المتوقع أن تستمر فرص تساقط الأمطار اليوم، ولكنها أقل حدة مقارنة بالأمس.

وقالت "إيمان شاكر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي": إن محافظات القاهرة الكبري يمكن أن تتعرض اليوم لـ أمطار خفيفة بنسبة 30%، بينما محافظتي البحر الأحمر وسيناء من المتوقع ان تصل حدة الأمطار بهما إلى حد السيول.

وطالبت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد بضرورة توخي الحذر الفترة الحالية، مشيرة إلى أن موجة الطقس السيئ والأمطار ستستمر حتى الغد، ولكنها ستكون خفيفة مقارنة بالامس.

وأضافت أن موجة الطقس الحالية تحدث نتيجة مرور البلاد بمنخفض جوي بارد.

وفيما يخص درجات الحرارة العظمى، أوضحت أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع تدريجيا بداية من اليوم وتستمر في الارتفاع خلال الأسبوع الحالي.

وحذرت من انخفاض درجات الحرارة الصغرى الأسبوع الحالي عكس درجة الحرارة العظمى، مشيرة إلى أن ما يتردد من أقاويل حول وجود عاصفة تسمى بـ "عاصفة التنين" ليس صحيحا بالمرة.


 

الأرصاد هيئة الأرصاد تساقط الامطار موجة الطقس السيئ درجات الحرارة اخبار التوك شو

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