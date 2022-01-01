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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

فاروق حسنى يعلن عن أحدث معارضه الفنية في 2022 بالبحرين

صدى البلد

نشر الفنان فاروق حسني وزير الثقافة المصرية الأسبق، إعلانا عن أحدث معارضه الفنية بمملكة البحرين، على حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، وعلق عليها "معرض 2022 مملكة البحرين"، الذى ينطلق يوم 11 يناير الجارى، ويستمر حتى يوم 5 فبراير المقبل، فى مركز الفنون.

تجارب فنية

وكان آخر معارض الفنان فاروق حسني فى عام 2020، أقيم فى مجمع الفنون بقصر عائشة فهمى، واحتوى على 52 عملاً فنياً من أحدث إنتاجات الفنان ما بين عامى 2018 و 2019، وعاد الفنان فاروق حسنى فى هذا المعرض إلى الكولاج وهى تجربة ارتادها فى الثمانينيات من القرن الماضى إلى جوار تجربته التجريدية التى عكف على تقديمها عبر تاريخه الفنى الكبير.

ويعد فاروق حسني أحد أبرز الفنانين التشكيليين المعاصرين في مصر، له العديد من الإنجازات الثقافية في المجالات المختلفة بحكم منصبه منها ما هو في المجال التربوي والمتاحف والمشروعات الثقافية والآثار.

فاروق حسني البحرين مركز الفنون عائشة فهمى المتاحف

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