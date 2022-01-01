عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيدة ملكية.. الملكة إليزابيث تمنح كاميلا زوجة الأمير تشارلز وساما رفيعا

الملكة إليزابيث تمنح
الملكة إليزابيث تمنح كاميلا وساما رفيعا لتصبح "سيدة ملكية"

منحت ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث الثانية، “كاميلا” زوجة وريث العرش البريطاني الأمير تشارلز، "وسام الرباط" برتبة سيدة ملكية.

 

وقال قصر باكنجهام في بيان، إن "الملكة سعيدة بمنحها صاحبة السمو الملكي دوقة كورنوال.. وسام الرباط الرفيع جداً برتبة سيدة ملكية".

 

ويعد وسام الرباط أعلى ألقاب الفروسية في المملكة المتحدة، وتكرس الملكة إليزابيث بذلك القرار الدور المتعاظم في النظام الملكي لهذه الشخصية التي لم تكن محبوبة سابقاً.

 

وتمنح الملكة هذا الوسام بقرار شخصي من دون استشارة رئيس الوزراء، وأصبحت كاميلا بذلك بالرتبة نفسها مع أبناء الملكة.

 

ويشكل هذا اللقب محطة بالغة الأهمية لكاميلا البالغة 74 عاما والتي تمكنت من أن تثبت نفسها كشخصية رئيسية في النظام الملكي البريطاني، بعدما بقيت غير محبوبة زمنا طويلا نظرا إلى أنها كانت عشيقة الأمير تشارلز خلال زواجه من الليدي ديانا الواسعة الشعبية.

 

واستحدث الملك إدوارد الثالث وسام الرباط العام 1348 خلال حرب المئة عام.

كرهتها الأميرة ديانا.. عادة غريبة لـ الملكة إليزابيث أثناء الاحتفال بـ رأس السنة

حرس ملكة بريطانيا يطيح بطفل في دورية بـ قصر لندن .. فيديو

وبات لدوقة كورنوال حضور علني أكبر وشعبية أوسع بفعل أعمالها وأنشطتها المتعددة منذ أن بدأت الملكة إليزابيث صاحبة الـ95 عاماً الانسحاب تدريجاً بهدف حماية نفسها صحياً.

 

ودخلت كاميلا قلوب البريطانيين بعد اهتمامها بمسائل تعني الكثير لهم مثل المطالعة إلى الدفاع عن الحيوانات، كما أعربت خلال مرحلة الحجر الصحي عن إعجابها بالبرنامج التلفزيوني الناجح "ستريكتلي كام دانسينج" الذي يرقص فيه مشاهير.

 

ومنذ زواجها من الأمير تشارلز عام 2005 في احتفال مدني بعيدا من الأضواء لم تحضره الملكة، كان موقع كاميلا في النظام الملكي محل نقاش تركز على معرفة ما إذا كانت ستكون ملكة قرينة أو أميرة قرينة عندما يتولى زوجها العرش.

 

وعقب الزواج، اختارت كاميلا عدم الحصول على لقب أميرة ويلز الذي كانت ديانا تحمله سابقا، مراعاة لمشاعر محبي الليدي الراحلة.

الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا كاميلا دوقة كورنوال وسام الرباط المملكة المتحدة إليزابيث الثانية

موضوعات متعلقة

كرهتها الأميرة ديانا.. عادة غريبة لـ الملكة إليزابيث أثناء الاحتفال بـ رأس السنة

بلا رحمة.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا أثناء سيرهم |فيديو

ترشيحاتنا

مصدر بالسكة الحديد يكشف سبب اجتماع وزير النقل بقيادات الهيئة غدًا| خاص

سجل 99 هدفا وصنع 28 خلال أكثر من 300 مباراة.. أرقام كوكا في أوروبا بعد خناقته مع ميدو

سخط في بريطانيا جراء منح توني بلير وسام ملكي

إن شا الله ترميها.. مبروك عطية يرد على سائل يريد قطع الفلوس عن أمه.. فيديو

سيدة ملكية.. الملكة إليزابيث تمنح كاميلا زوجة الأمير تشارلز وساما رفيعا

خلي بالك.. هذه الأفعال تجعلك مستقيلاً من العمل بغير إرادتك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

إنجاز جديد.. محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي2021

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

سورة من 19 آية تساعد على الحفظ وتقوي الذاكرة.. احرص على قراءتها

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

ليفربول يكشف لـ صدى البلد حقيقة إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم تكن مرتبطة بالمسيحية.. تعرف على أصل شجرة الكريسماس

أحمد سعد ورامي عياش يشعلان أضخم حفلات رأس السنة في الجلالة... شاهد

ليلة رأس السنة.. رامي عياش يتألق في حفل العين السخنة

بحبك يا صحبي .. أحمد سعد يتألق في رأس السنة بحفل السخنة

فيديو

قلد صوت سوسن بدر .. حوار كوميدي مع تامر حسني

عدم استقرار وأمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين بتلك المناطق

فيا عيوب كتير.. أنغام تتحدث عن أبنائها وأمنية تتمنى تحقيقها.. فيديوجراف

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

لحظة صدق.. أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

اﻟﻤﺰﻳﺪ