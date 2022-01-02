محافظ الإسماعيلية: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تداعيات الطقس السيئ

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية رفع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، علي قدم وساق، بناء على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة لمواجهة التقلبات الجوية التى تشهدها المحافظة ووفق توجهات الدولة بالمتابعة المستمرة لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية والخاصة بالتقلبات الجوية على مستوى الجمهورية.

وقام مركز ومدينة الإسماعيلية برفع تجمعات مياه الأمطار من طريق الإسماعيلية بورسعيد والفردان بالإضافة إلى شارع ابو شحاتة بجوار مسجد التوبة.

وتواصل الوحدة المحلية لحى أول أعمال شفط مياه الأمطار من عدة مناطق بالحى.

أما الوحدة المحلية لحى ثان قامت برفع مياه الأمطار من شارع الغابة اخر سور نادى السلام .

وفى حى ثالث تقوم الوحدة المحلية برفع مياه الأمطار من عدد من شوارع الحى الداخلية والخارجية منه..

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير برفع تجمعات مياه الأمطار من شارع عرابي وقرية أبو عاشور .

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب بشفط مياه الأمطار من شوارع المدينة .

وفى مركز ومدينة أبو صوير قامت الوحدة المحلية برفع مياه الأمطار من مناطق كمين المنايف وأبو خروع وطريق المعاهدة وأبو راجح.



وفى مركز ومدينة فايد قامت الوحدة المحلية برفع تجمعات مياه الأمطار من عدة مناطق بالمركز والمدينة .

أما مركز ومدينة القصاصين الجديدة قامت الوحدة المحلية برفع تجمعات مياه الأمطار بعدة مناطق بالمركز والمدينة .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لقرية ام عزام برفع تجمعات مياه الأمطار من مناطق مساكن الأولى بالرعاية ومساكن ام عزام الجديدة وأسفل الكوبرى العلوى بر ايمن ترعة الإسماعيلية.

كما قامت قرية المحسمة برفع تجمعات مياه الأمطار من مناطق المساكن والسكة الحديد والعبل وشارع المعاهدة والمحسمة والمحطة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق برفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع المدينة.

وقد شدد محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والاحياء على ضرورة متابعة رفع تجمعات مياه الأمطار أول بأول .