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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء 9 مدارس جديدة في مطروح

مدارس مطروح
مدارس مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه جارٍ طرح إنشاء  9 مدارس جديدة وصيانة لمدرستين  بعدد 148 فصلا.

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وأوضح المهندس طارق مسعد مدير عام الابنية التعليمية بمطروح أنه جارى طرح إنشاء 9 مدارس جديدة وطرحها يوم 24 يناير، كما سيتم طرح صيانة مدرستين يوم 14 يناير، وذلك بمقر فرع هيئة الابنية التعليمية بمطروح.


وأوضح  إلى انه تم الانتهاء من  الترسية على 3 مدارس جديدة وهى مدرسة الشواعر للتعليم الأساسي ومدرسه خديجه بنت خويلد بالحمام ومدرسه غوط اللوز.

جهود الارتقاء

وأشار أن ذلك ياتى استمرارا لجهود الارتقاء بمنظومة التعليم بمحافظة مطروح مع إنشاء المزيد من المدارس والمنشآت التعليمية لاستيعاب وتقليل الكثافات التعليمية بعدد من المناطق بمحافظة مطروح.

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