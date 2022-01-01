ضاحي: بحث الاستفادة من خبرات نقابة المهندسين في المشروعات التنموية بالقرى والريف

التقى المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين اليوم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، لمناقشة اوجه التعاون، وبحث تنسيق الجهود للاستفادة من الخبرات الهندسية للنقابة في المشروعات التنموية والهندسية التى تخدم المواطنين. جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس محمود حسن رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا،المهندس هشام أبوسنة رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، والمهندس أحمد حشيش أمين الصندوق المساعد لنقابة المهندسين والمتحدث الإعلامي.

وخلال اللقاء بحث نقيب المهندسين مع المحافظ ، عددا من أوجه التعاون المشترك بين أجهزة المحافظة والنقابة العامة في تنفيذ عدد من المشروعات، والإشراف الهندسي عليها، وبخاصة ما يتعلق بالتصالح مع مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي وغيرها من الملفات التي تستعين المحافظة بخبرات وكوادر النقابة في تنفيذها مشيرا الى إنه تم وضع دور نقابة المهندسين في نقاط مهمة، تم إقرارها بالقرارات الوزارية الصادرة.

وأثنى المحافظ- خلال اللقاء- على الدور المهم للنقابة، والتي تهدف إلى التعبير الحقيقي عن تطلعات أبنائها والعمل على حل المشكلات التي تواجههم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية. مشددا على الدور الكبير الذى يلعبه المهندس المصرى خاصة خلال الفترة الحالية والتى تشهد قفزة كبيرة فى كافة المجالات.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة المصرية ، حققت خلال 7 سنوات ، ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، حيث شهدت تطويرا شاملا لبنيتها التحتية ونهضة اقتصادية ، كما استطاعت قيادة مصر الرشيدة أن تثبت أركان الدولة، وتعيد بناء مؤسساتها الوطنية، وتستعيد مكانتها على المشهد الدولي، وإحداث نهضة تنموية كبرى في جميع ربوع مصر بوجه عام وفي محافظة المنيا على وجه الخصوص.

وأضاف محافظ المنيا أن عام 2021 شهد افتتاح رئاسي لعدد 14 مشروعا من المشروعات القومية الكبرى على أرض المحافظة، كما شهد العام ، استكمال إنجاز العديد من المشروعات التي تم البدء فيها السنوات الماضية ،لافتا إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والمهنية لأعضاء نقابة المهندسين في تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة .

وناقش المحافظ مع نقيب المهندسين، عددا من المحاور التنموية بما يحقق الصالح العام للمواطنين بالمحافظة، منها مبادرة حياة كريمة.

من جانبه أكد المهندس هانى ضاحى ،على دعم نقابة المهندسين باعتبارها، الاستشاري الأول للدولة في تنفيذ تلك المبادرة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبارها أحد أهم المشروعات القومية بالريف المصري، التي تهدف لزيادة الدخل القومي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ودعم القطاع الصناعي، والنهوض بنحو 55 مليون مواطن بكافة قرى محافظات مصر، لا سيما محافظات الصعيد .

وشدد ضاحى، خلال اللقاء على أن نقابة المهندسين على استعداد تام لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتذليل اى عقبات هندسية قد تواجه مراحل التنفيذ.

وتطرق نقيب المهندسين لدور النقابة في منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة مؤكدا على أن النقابة تؤيد وتدعم فكرة تطبيق ضوابط واشتراطات تخطيطية وبنائية جديدة لضبط وحوكمة العمران والتصدي للتشوه العمراني.

وفى نهاية اللقاء تم تبادل الدروع، حيث قام المهندس هانى ضاحى باهداء محافظ المنيا درع النقابة العامه للمهندسين ، كما قام المهندس محمود حسن باهداء درع نقابة المهندسين الفرعية بالمنيا للمحافظ، وبدوره قام المحافظة باهداء درع المحافظة لكل من المهندس هانى ضاحى والمهندس محمود حسن .