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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هروب قرد من صاحبه أمر وارد.. محافظ البحر الأحمر: لم نتلق بلاغات بظهور نسانيس| فيديو

نسانيس
نسانيس

كشف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، حقيقة ظهور نسانيس في المحافظة، قائلا: لم نتلق أي بلاغ بتواجدها.

وأضاف  عمرو حنفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد: في المحافظة لدينا عدد كبير من الأجانب المقيمين، بنحو 60 ألف أجنبي، ومن الممكن أن يقتنوا بعض الحيوانات، ومن الوارد أن يكون قد هرب قرد من صاحبه.

وعن حالة الطقس قال محافظ البحر الأحمر :" بعض مناطق المحافظة تساقطت عليها حبات البرد والثلج ".

وتابع عمرو حنفي:" الثلوج وحبات البرد لم تؤثر على الطرق وعربات شفط المياه تتمركز في الشوارع من أجل سحب أي تجمعات لمياه الأمطار.

وأكمل عمرو حنفي :" حالة الطقس غير المستقرة لا تؤثر على الحركة المرورية وطبقا لتوقعات الأرصاد؛ من المحتمل تواجد سيول في سفاجا واتجاه الزعفرانة، ولم يتم غلق أي طريق".
 

البحر الأحمر نسانيس عمرو حنفى أحمد موسى اخبار التوك شو

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