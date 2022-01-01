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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير الصحة الأسبق: توطين صناعة الأجهزة التعويضية بمصر انتصار وفتح جديد

الدكتور عادل العدوي
الدكتور عادل العدوي

قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ العظام ووزير الصحة الأسبق، إن اجتماع اليوم بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمجموعة الوزارية والتوجيه بإنشاء مجمع صناعي متكامل للأجهزة التعويضية يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بالإنسان المصري ورفع مستوى الخدمات المقدمة.


وأضاف "العدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أن هذا الاجتماع يضع مصر كدولة في مصاف الدول المتقدمة التي تعطي اهتمام بذوي القدرات الخاصة، موضحًا أن الإعاقات الحركية أحد أنواع الإعاقة وتتنوع أسبابها بين أسباب خلقية أو نتيجة الولادة أو الإصابات والحوادث. 


وتابع أستاذ العظام ووزير الصحة الأسبق، أن المشروعات القومية للطرق التي يتم تنفيذها من شأنها إيقاف نسب الحوادث والإعاقات التي تنتج عنها، موضحًا أن الإعاقات الحركية تمثل عبء كبير على أصحابها والاهتمام بوضع تصور لحل هذه المشكلة يكون له أثر إيجابي لدمج هؤلاء الفئات في المجتمع وتحويلها لفئات منتجة.

 

وشدد على أن المشروع تأخر كثيرًا، والرئيس وجه بأن يكون هناك منظومة متكاملة لحل مشكلة أصحاب الإعاقات الحركية، معتبرًا أن توطين صناعة الأجهزة التعويضية انتصار وفتح جديد لفئة في المجتمع تهتم بهم الدولة لدمجهم في المجتمع.

الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الصحة المشروعات القومية ذوي القدرات الخاصة الإعلامي نشأت الديهي نشأت الديهي حوادث

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