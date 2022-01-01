قرار صادم من وزير التموين: مفيش بدل تالف أو فاقد للبطاقات لحين ضبط القواعد

خلال فترة من شهر إلى 6 أسابيع..

قال علي المصيلحي وزير التموين، إنه تم تشكيل لجنة عليا لدراسة الدعم برئاسة رئيس الوزراء وتوصلنا إلى ضرورة استكمال بيانات المواطنين، وهناك طرق علمية مثبتة تقسم المجتمع إلى فئات ومنها الأكثر احتياجا والمتوسط وغير المحتاج.

وأضاف علي المصيلحي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":" لا عمل بـ بدل فاقد وبدل تالف للبطاقات لحين ضبط كافة القواعد في الفترة من شهر لـ 6 أسابيع".

تابع وزير التموين: "نعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجا ومن لا يستحق يجب أن يخرج من منظومة الدعم هناك أفراد يمتلكون سيارات يصرفون تموين".

وتابع علي المصيلحي: "لدينا مشكلة حقيقية في زيادة السكان وعلينا جميعا أن نواجه مشكلة الزيادة السكانية ولا بد من تواجد مسؤولية شخصية للمواطن".