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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال فترة من شهر إلى 6 أسابيع..

قرار صادم من وزير التموين: مفيش بدل تالف أو فاقد للبطاقات لحين ضبط القواعد

وزير التموين
وزير التموين

قال علي المصيلحي وزير التموين، إنه تم تشكيل لجنة عليا لدراسة الدعم برئاسة رئيس الوزراء وتوصلنا إلى ضرورة استكمال بيانات المواطنين، وهناك طرق علمية مثبتة تقسم المجتمع إلى فئات ومنها الأكثر احتياجا والمتوسط وغير المحتاج.

وأضاف علي المصيلحي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد":" لا عمل بـ بدل فاقد وبدل تالف للبطاقات لحين ضبط  كافة القواعد في الفترة من شهر لـ 6 أسابيع".

تابع وزير التموين: "نعمل على حماية الفئات الأكثر احتياجا ومن لا يستحق يجب أن يخرج من منظومة الدعم هناك أفراد يمتلكون سيارات يصرفون تموين".

وتابع علي المصيلحي: "لدينا مشكلة حقيقية في زيادة السكان وعلينا جميعا أن نواجه مشكلة الزيادة السكانية ولا بد من تواجد مسؤولية شخصية للمواطن".

التموين وزير التموين البطاقات اخبار التوك شو أحمد موسى

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