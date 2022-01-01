مصرع طالب صعقا بالكهرباء في ميت غمر

لقى طالب بالصف الأول الثانوى مصرعه صعقا بالكهرباء بميت غمر بمحافظة الدقهلية بسبب اسلاك متهالكة متصلة من كشك لعامود.

وكان إخطارا ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ميت غمر بمصرع طالب صعقا بالكهرباء .

وبإنتقال الضباط إلى مكان البلاغ تبين أن الطالب يدعى مصطفي ابراهيم الشحات بالصف الاول الثانوي بمدرسة بشالوش الثانويه المشتركه.

وبسؤال زملاءه اكدوا أنه كان يسير بجوار كشك وصعقه التيار الكهرباىى نتيجة الأسلاك العارية المتصلة من الكشك بعامود إنارة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة.