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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

العريان: 2021 العام الأنجح للرياضة المصرية عبر تاريخها

صدى البلد

وصف شريف العريان رئيس الإتحاد المصرى للخماسى الحديث أمين عام اللجنة الأوليمبية ‏المصرية، عام 2021 بالأنجح في تاريخ الرياضة المصرية، سواء على مستوى استضافة البطولات المختلفة، وكذلك النتائج التي تحققت سواء في الأولمبياد أو البطولات الأخرى.

وقال العريان في تصريحات لبرنامج رقم 10 مع كريم رمزي على القناة الأولى "البعثة المصرية حققت أفضل نتائجها خلال أولمبياد طوكيو، علاوة علي تنظيم بطولة كأس العالم لكرة اليد، وهي التجربة التي أعادت الروح للبطولات الرياضية بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا".

واستطاعت مصر حصد ميدالية ذهبية عن طريق نجمة منتخب مصر للكاراتيه فريال أشرف، والميدالية الفضية أحرزها اللاعب أحمد الجندي بعد منافسة استمرت للثواني الأخيرة من عمر المنافسات.

ليرتفع رصيد مصر من الميداليات إلى 6 ميداليات (ذهبية، وفضية، و4 ميداليات برونزية)، لتأتي مصر في المركز 53 في ترتيب الدول الحاصلة على الميداليات بدورة الألعاب الأولمبية.

وشاركت مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعبا ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعبا و48 لاعبة.

وتعتبر لعبتا السلاح والرماية الأكبر في الألعاب الفردية من حيث عدد اللاعبين بواقع 11 لاعبا ولاعبة، بينما تعتبر اللعبة الأكبر هي منتخب كرة القدم الذي يشارك بـ 22 لاعبا ومنتخب كرة اليد الذي يشارك بـ 14 لاعبا.

بينما تعتبر لعبات التجديف و الترايثلون والدراجات الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف في أولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة و إبتسام زايد في منافسات الدراجات.

أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 شاركت مصر فيها بـ 120 لاعبا ولاعبة.

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