أمم أفريقيا ..الخزري: مصر لديها صلاح والجزائر تملك محرز وهذا ما يميز تونس

أكد التونسي وهبي الخزري، نجم سانت إيتيان الفرنسي، أنه يتمنى فوز منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا، التي تنطلق يوم 9 من الشهر الجاري بالكاميرون.

وقال الخزري، في تصريحات لصحيفة "لوفيجارو" الفرنسية: "بلغنا نصف النهائي بالبطولة الماضية في مصر، وخرجنا أمام السنغال، وكنا نستحق الفوز؛ لأننا كنا الأفضل ولكن البطولة المقبلة في الكاميرون، أعتقد أن الأمور ستكون أصعب لوجود منتخبات ممتازة".

وعن رأيه في منتخبات مجموعة تونس بالبطولة، قال "منتخب مالي وجهناه في مصر، وهو فريق محترم جدًا، يملك لاعبين ينشطون في أوروبا، ومنتخب موريتانيا قابلناه بتصفيات المونديال، وتعثرنا أمامه فوق ميدانه، أما منتخب جامبيا فليست لدينا عنه أي فكرة، لكن أي منافس في البطولة لن يكون سهلاً".

وتابع "الجزائر لديها رياض محرز، ومصر لديها محمد صلاح، لكننا نعتمد على الروح الجماعية، وعلى ثلاثين لاعبًا متميزين يقدمون كل ما بوسعهم فوق الميدان فقوتنا هي الروح الجماعية".

وعن شعوره بتمثيل منتخب تونس، قال "تونس هي بلد أبي، وهي جذوري. لطالما كنت أقضي فترة العطلة هناك. الحماس الذي تعيشه الجماهير قبل كل لقاء لمنتخبنا يشكّل بالنسبة لي حافزًا كبيرًا".

وختم "السعادة الوحيدة في تونس والقارة الأفريقية هي كرة القدم؛ لذلك السبب الأهم هو جعل مشجعينا سعداء، وشخصيًا في كل مرة ألعب فيها مع بلدي أعطي دائمًا كل ما في وسعي من مجهود وأنا سعيد جدًا حقًا للعب لبلدي".