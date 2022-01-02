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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصدع المبنى.. اندلاع حريق ضخم في مقر برلمان جنوب أفريقيا

حريق ببرلمان جنوب
حريق ببرلمان جنوب أفريقيا

اندلع حريق، صباح اليوم الأحد، فى مبنى برلمان جنوب أفريقيا فى مدينة كيب تاون، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وأكدته فيما بعد شركة كيب تاون للإطفاء والإنقاذ.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان والنيران المتدفقة من البرلمان في كيب تاون.

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وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن رجال الإطفاء متواجدون حاليا في مكان الحادث لإخماد الحريق، فيما لا يزال سببه مجهولا.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى بعد من الحريق الذي يبدو أنه ضخم، حتى أن أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، شارك لقطات لألسنة اللهب من جبل تيبل، على بعد خمسة أميال من مبنى البرلمان، حسبما أفادت صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

كما أطلعت عضوة البرلمان عن التحالف الديمقراطي ووزيرة الظل ديان كوهلر بارنارد، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الحريق.

وقالت كوهلر: "الحريق حاليا في الطابق الثالث - التقارير الأولية تشير إلى أنه بدأ في المكتب وينتشر باتجاه صالة الألعاب الرياضية"، مضيفة: "لم يتم السيطرة على الحريق وبعد وذكرت أنباء حدوث تصدعات في بعض جدران المبنى".

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