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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

"الإداري" يقضي بقبول طعن العامري فاروق على إقصائه من منصب نائب رئيس الأهلي

الخطيب والعامري فاروق
الخطيب والعامري فاروق

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من العامرى فاروق، وتطالب وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم، فيما تضمَّن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية وما يترتيب عليه من آثار واعتباره كان لم يكن، شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضي السلبي بالامتناع عن نفاذ قرار الجمعية العمومية بإعلان فوز العامري فاروق.

 

وقال العامرى إنه بتاريخ 4 أكتوبر 2021 انعقد اجتماع مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية – بجلسته الثانية عشر المستمر «الاجتماع الثاني» وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادى للانعقاد يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 اجتماع أول ويوم الجمعة الموافق 26 نوفمبر 2011 اجتماع آخر فى حاله عدم اكتمال النصاب القانونى للاجتماع الأول.



كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعة الموافق 15 أكتوبر 2021 وفتح باب تلقى الترشيح اعتباراً من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2021 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 22 أكتوبر 2021 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة 8 ساعات يومياً عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى السابعة مساء وبتاريخ 15 أكتوبر2021 تم نشر الدعوة بجريدتى الأهرام والأخبار.

وبتاريخ 3 نوفمبر 2021، تم تحرير محضرى حصر وختم بطاقات حضور الجمعية العمومية العادية للنادى الأهلى للرياضة البدنية لانتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2025/2031، بمعرفة اللجنة المنتدبة من الجهة الإدارية، مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، للاجتماع الأول والاجتماع الثانى والمقرر انعقادها يومى الخميس والجمعة الموافقين 25 و26 نوفمبر 2021.

وفوجئ الطاعن أن اسمه ليس من ضمن الفائزين بمنصب نائب رئيس النادي، ما حدا بإقامة هذا الطعن.

محكمة القضاء الإدارى ب العامري فاروق قرار المطعون نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي

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