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محافظات

محافظ أسيوط: استمرار جهود رفع وإزالة آثار الأمطار وشفط تجمعات المياه

صدى البلد

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار جهود رفع وإزالة الآثار الناتجة عن سقوط الأمطار أمس على قرى ومراكز المحافظة وتكثيف الجهود بجميع الوحدات المحلية تحت إشراف قيادات المحافظة على مدار اليوم لنشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين لشفط أية تجمعات للمياه ورفع أية آثار ناتجة عن سقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة أمس مشيدا بالتنسيق مع وحدة الانقاذ السريع التابعة للمحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع استمرارية جاهزية كافة القطاعات لمواجهة أية تقلبات جوية فى الطقس ومواجهة تداعياتها مع استمرار انعقاد غرفة الأزمات المركزية بالمحافظة على مدار 24 ساعة.

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وأشار محافظ أسيوط – في بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم الأحد– إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية منذ مساء أمس وحتى الآن تم توزيعها على جميع قرى ومراكز المحافظة والأحياء والمدن لشفط أية تجمعات للمياه والتأكد من سلامة جميع الأعمدة الكهربائية والمحولات بقرى المحافظة بعد تعرض المحافظة لسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المراكز وتم السيطرة على الموقف ومواجهة تداعيات تلك الأمطار لافتًا إلى متابعته المستمرة من خلال غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لحالة الطقس وتداعياتها أولًا بأول والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة وخاصة مع وجود شبورة مائية كثيفة بالطرق الرئيسية والصحراوية والأماكن الزراعية والتي تعوق حركة الرؤية فى بعض المناطق.

ووجه محافظ أسيوط الشكر لقيادات المحافظة وفريق عمل إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ولكافة الاجهزة التنفيذية وشركات المرافق والخدمات للتعاون والتنسيق المستمر والجهود المبذولة لاحتواء أزمة سقوط الأمطار ومواجهة تداعياتها لافتًا إلى إنه تم الاستعانة بعدد 100 سيارة شفط مياه (30 سيارة تابعة لشركة المياه و70 سيارة تابعة للوحدات المحلية والانقاذ السريع بالمحافظة) بالإضافة إلى اللوادر والجليدرات التابعة للوحدات المحلية والتي عاملت بسرعة كبيرة مع الموقف. 
وأوضح المحافظ إن غرفة إدارة الازمات والكوارث بالمحافظة في حالة انعقاد مستمر برئاسة اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة بحضور كافة الجهات المعنية لمتابعة حالة الطقس ومواجهة أية تقلبات جوية محتملة مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية وربط غرف العمليات الفرعية بالمركز والمدن والمديريات والمصالح بغرفة العمليات الرئيسية بديوان المحافظة لمواجهة أي مشكلة تطرأ والتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت مضيفًا إنه حفاظًا على سلامة أبنائنا الطلاب ونظرًا لسوء حالة الطقس قد أصدر قرارًا بتعطيل الدراسة اليوم الأحد الموافق 2 يناير بجميع مدارس التربية والتعليم بسبب موجة الطقس السىء التي تعرضت لها المحافظة والتي حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية اعتبارًا من الأربعاء 29 ديسمبر وحتى الاثنين 3 يناير 2022 وسقوط أمطار على بعض المناطق كما تم التنسيق مع المنطقة الازهرية وتعطيل الدراسة بكافة المعاهد الازهرية بالمحافظة اليوم مع اتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة ومراجعة جميع المنشأت التعليمية والمرافق لاستقبال الطلاب يوم الاثنين.
ووجه المحافظ بإستمرار حالة الاستنفار التام بالوحدات المحلية لمتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها ومتابعة حالة الطرق العامة والمرور المستمر على كل مخرات السيول واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع أي طارئ مشدداً على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الاستجابة الفورية لمطالب المواطنين خاصة فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار وكذا رفع درجة الاستعداد والالتزام بكافة التعليمات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وناشد المحافظ المواطنين بأخذ الحيطة والحذر وخاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة وتوخي الحذر أثناء القيادة ليلًا على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة سقوط أمطار وتجنب القيادة على الطرقات السريعة وتجنب الإقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية أثناء موجات الهواء الشديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق كما طالب محافظ أسيوط المواطنين بالتواصل السريع مع الجهات المختصة في حالات الطوارئ والاتصال على الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم غرفة إدارة الكوارث والازمات بالمحافظة (2135603 / 088) على مدار 24 ساعة إلى جانب التنسيق والمتابعة الدورية مع كافة الأجهزة المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين ومواجهة مخاطر الطقس السيء وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها.

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