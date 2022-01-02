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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف الإسكندرية: جولاتنا المفاجئة لن تنقطع حتى يقوم "المعوج"

الشيخ سلامة عبدالرازق
الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل أوقاف الإسكندرية

أكد وكيل وزارة الأوقاف في الإسكندرية الشيخ سلامة عبدالرازق، أنه لا مجال ولا مكان لمقصر في عمله، مشددًا على أن المجتهد سيُكرم ويكافأ وفقًا لمجهوده.

 

جاء ذلك خلال جولة مرورية مفاجئة لوكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أجراها بمقر إدارتي وسط والجمرك لمتابعة سير العمل بالإدارة.

 

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وخلال اجتماعه مع الموظفين، وجه سلامة الشكر للعاملين بالإدارة على ما يبذلونه من جهد، مؤكدًا على دقة تحرير المستحقات المالية لجميع الموظفين بمختلف مسمياتهم بحيث لا يصرف أي مبالغ مالية بدون وجه حق حفاظا على المال العام وأنه لا مجال ولا مكان لمقصر كما أكد على أن  المجتهد سيُكرم ويُكافئ.

 

وتأتي هذه الجولات في إطار سعي وكيل الوزارة لمتابعة الإدارات والمساجد للتأكد من انتظام سير العمل وتقديم الدعم اللازم لجميع العالمين بأوقاف الإسكندرية.

 

وأكد سلامة أن هذه الجولات المفاجئة لن تنقطع وستتكرر مرارا وتكرارا حتى يثاب الملتزم ويقوم المعوج إن أراد وإلا فلا مجال لمقصر، متمنيا التوفيق للجميع.

 

وأجرى الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أمس السبت، جولة مرورية مفاجئة على بعض مساجد المدينة ليطمئن على انتظام سير العمل بالمساجد مؤكدا انه لن تكون العوامل الجوية عائقا أو حجة للتكاسل أو التقصير أو الاهمال في العمل.

 

وفاجأ سلامة العاملين بالمساجد بجولته المرورية التي امتدت من العصر حتى صلاة العشاء ماشيا على الاقدام وبطريقة غير تقليدية وجه خلالها العاملين بالمساجد الى بذل أقصى جهد للحفظ على مساجدنا وعدم تركها لعبث العابثين وعدم ترك المفاتيح لأحد من الأهالي حتى لا تكون عرضه للاهمال أو العبث بها 

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