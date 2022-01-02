نوستالجيا|جميل راتب׃ سناء جميل تلقائية وتتقمص الدور بعبقرية شديدة

حل الفنان جميل راتب، ضيفاً بأحد برامج ماسبيرو زمان، وتحدث خلال الحلقة عن ذكرياته مع الفنانة سناء جميل ومدى شغفها وحبها للتمثيل وأهم الأعمال التى جمعتهما.

وقال الفنان جميل راتب، إن الفنانة سناء جميل لا تضيف إلى النص، وذلك لالتزامها الشديد بالنص المكتوب، ولكنها تضيف للأداء والأحساس.

وأضاف الفنان جميل راتب، أن سناء جميل تلقائية وممثلة حساسة جداً، وتشعر بالدوار من التفكير في التمثيل.

وتابع: "سناء جميل تتقمص الشخصية وتؤديها بطريقة ممتازة، وتؤدي الدور بعبقرية شديدة، ومن أهم أعمالنا مسلسل" الراية البيضا".

وأكد أن “الفنانة سناء جميل كممثلة غنية وعبقرية وعملاقة، وأقارنها دائماً بالممثلات العالميات”، موضحاً: “أنا كنت خايف منها، ولكن اشتغلنا كتير وقمنا بعمل العديد من الأعمال الناجحة، منها عملان للمسرح”.