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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بالتفاصيل.. ننشر خريطة توزيع الأعداد المتوفرة من المعلمين على المدارس بكل محافظة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن الأعداد الرسمية الحقيقية لـ المعلمين الموجودين على رأس العمل في المدارس المصرية في الوقت الحالي.

 

حيث قالت وزارة التربية والتعليم : إن اجمالي عدد المعلمين في مصر حاليا يبلغ 987656 معلم.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم : أن إجمالي عدد معلمي رياض الأطفال 59208 معلم ، و يبلغ اجمالي عدد معلمي الابتدائي 431430 معلم ، ويبلغ عدد معلمي المرحلة الإعدادية 245516 معلم ، و يبلغ اجمالي عدد معلمي الثانوي العام 99454 ، ويبلغ اجمالي عدد معلمي الثانوي الصناعي 86062 ، ويبلغ اجمالي عدد معلمي الثانوي الزراعي 11208 معلم ، ويبلغ اجمالي عدد معلمي الثانوي التجاري 34672 ، ويبلغ اجمالي عدد معلمي الثانوي الفندقي 2795 معلم .، ويبلغ اجمالي عدد معلمي التربية الخاصة 9762 معلم.

 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل التقرير الاحصائي الذي يكشف عن كيفية توزيع المعلمين والاداريين ومديري المدارس على محافظات الجمهورية 

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس، وذلك بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

وتم استعراض الوضع الحالي فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين، والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، أخذاً في الاعتبار أيضاً الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش. 

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات؛ لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. 

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المعلمين المدارس

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