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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف| لإسعاد جمهوره.. حمو بيكا يجسد شخصية بابا نويل

حمو بيكا
حمو بيكا

احتفل الكثيرون من نجوم الفن والغناء بليلة رأس السنة الميلادية كل على طريقته الخاصة فمنهم من قرر الاحتفال في أجواء عائلية ومنهم من خرج للاحتفال في الأماكن العامة إلا أن مطرب المهرجانات حمو بيكا قرر الاحتفال بطريقة مختلفة وسط جمهوره لإدخال البسمة والسعادة إلى قلوبهم  وقرر القيام بدور بابا نويل .

حمو بيكا يجسد دور بابا نويل 

قرر مطرب المهرجانات حمو بيكا الاحتفال بليلة رأس السنة وسط جمهوره ومحبيه عن طريق القيام بدور بابا نويل حيث قرر توزيع الهدايا على الجمهور .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

حمو بيكا بابا نويل إجازة رأس السنة الهجرية بيكا

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