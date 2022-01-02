نائب بالشيوخ يطالب بوجود قنوات متخصصة تقدم محتوي مفيد للأطفال

طالب النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوجود قنوات متخصصة للأطفال سواء علي الفضائيات أو علي اليوتيوب ومواقع السوشيال ميديا المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة النائب محمود مسلم، لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية 2030، بحضور كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وقال نجاتي، خلال الاجتماع: “عندنا موضوع مقلق هو الإعلام والهوية، فآخر شخصية كرتونية للأطفال قدمت كانت بكار، محتاجين محتوي علي يوتيوب وسوشيال ميديا للأطفال، وأن نطلق ورقة عمل يتبناها الإعلام الرسمي والخاص لوضع الدستور استراتيجية للأعمال الفنية للأطفال”.

وأشار إلى أن هناك قنوات للأطفال علي يوتيوب تحظي بملايين المشاهدات منها ما يقدم محتوي جيد ومنها ما يعلم العنف والسرقة، لذلك نتمني وجود قنوات مصرية تقدم محتوي لأطفالنا.

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، باقتراح وضع بروتوكول بين اللجنة والمجلس، لتبني هذا الموضوع بخصوص وجود محتوي يخصص للطفل، وعقد اجتماعات لنضع المقترحات حيز التنفيذ.

وقال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ: "ستكون هناك جلسة نجمع فيها كتاب الأطفال والعاملين في المجال لبحث هذا الموضوع".

من جانبه، تحدث النائب محمود ترك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن دور الإعلام في إبراز الشخصيات التي تتحدث عن صحيح الدين، والحفاظ على النسيج الوطني، مواجهة التعديات الاخلاقية، وعن ضرورة وجود قناة مصرية موجهة للخارج وللمصريين المقيمين في الخارج.

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. بأن الاستراتيجية الإعلامية تتناول القضايا الفكرية والحفاظ علي الهوية.

فيما طالبت النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بوجود كيان إعلامي يسوق للدولة المصرية في الخارج، وقالت: "مهم إنشاء قناة لكن نريد مشروع متكامل للتسويق لمصر خارجيا".

وأشار النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلي عدم التواصل بين هيئة الرقابة على المصنفات والمجلس الأعلى للإعلام.

وطلب القط، من كرم جبر، الرد على شائعة مثارة عن الغاء الهيئة الوطنية للإعلام، ومدي صحة ذلك من عدمه.

ورد كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن الهيئة الوطنية للإعلام مستقلة وفقا للدستور ولها قانون مستقل، وهذا أمر غير قابل الشائعات، لأن الهيئة منصوص عليها في الدستور، وهذه الشائعة غير صحيحة.

وعن عدم الواصل مع هيئة الرقابة على المصنفات، قال جبر: "نرحب بالتعاون مع أي جهة، لنا صلاحيات قانونية نمارسها، ونتعاون مع العديد من الجهات ومنها جهاز حماية المنافسة".

من جانبه، قال النائب أحمد قناوي: "أنا معني بالملكية الفكرية للمنتج المصري، هناك قنوات تعرض المحتوي المصري بدون ترخيص، سواء في البث الفضائي أو الانترنت، لابد من مواجهة هذا الأمر".

وعقب كرم جبر، قائلا: "دا موضوع طويل يحتاج ساعات لنتكلم فيه، الملكية الفكرية نحافظ عليها ونصونها لأن هذا تاريخ مصر، ولن نفرط في أي حق للمصريين في موضوع الملكية الفكرية، وحق أصيل للمجلس منح الترخيص لكن بضوابط".