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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد التعاون مع أنغام.. زياد صقر يطرح أغنية إيه باقيلي.. فيديو

زياد صقر
زياد صقر

طرح الفنان زياد صقر، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "إيه باقيلي"، عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب” وعبر جميع المنصات الإلكترونية.

وقال زياد صقر، في تصريح لـ “صدى البلد” :" لقد حاولت أن أقدم أغنية عكس ما يقدم الآن في السوق من أغاني مهرجانات، وعملت جاهداً كي أقدم شئ مختلف وجديد وأتمنى أن تنال الأغنية اعجاب الناس"

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وأضاف : “لن اتخلى عن عزف ألة الفيولينه واهتم بتطوير نفسي بها والغناء لن يؤثر علي العزف في شئ”. 

أغنية "إيه باقيلي" كلمات أحمد المالكي، والحان عمرو صفاء، و توزيع موسيقي عمرو اسماعيل، وتوزيع وتريات فارس صقر. و مكس محمد اسماعيل و ديجيتال ماستر نشأت نصر الدين

ويذكر انه تعاوون مع كبار المطربين كعازف كمان، منهم الفنانة انغام، وأصالة، وحسين الجسمي، و صابر الرباعي و ماجد المهندس و تامر حسني و اليسا وغيرهم.

زياد زياد صقر الفنان زياد صقر ايه باقيلي أحمد المالكي عمرو صفاء أنغام أصالة حسين الجسمي

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