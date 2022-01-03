بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 |صور

شهدت النسخة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 ارتفاعًا بالقيمة التسويقية داخل السوق المصري للسيارات، وذلك بقيمة قدرها 2000 جنيه عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

حصلت السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 على محرك 1600 سي سي 4 سلندر، قادر على انتاج قوة 127.5 حصانا، وعزم دوران 157 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة العجلات بواسطة ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات.

أما عن تسارع السيارة فيمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 حتى تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية، بينما تأتي السيارة بقياسات هيكلية بلغت 4675 مم للطول، وبعرض يبلغ 1825 مم، و 1430 مم للرتفاع، بالإضافة إلى عجلات رياضية تتراوح بين 15 و 17 بوصة.

أسعار السيارة هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بعد الزيادة الأخيرة

الفئة الأولى Smart هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 335 ألف جنيه بدلًا من 333 ألف جنيه.

الفئة الثانية Smart Safety هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 345 ألف جنيه بدلًا من 343 ألف جنيه.

الفئة الثالثة Smart Fun هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 357 ألف جنيه بدلًا من 355 ألف جنيه.

الفئة الرابعة Smart Plus هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 383 ألف جنيه بدلًا من 381 ألف جنيه.

الفئة الخامسة Modern هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 408 آلاف جنيه بدلًا من 406 آلاف جنيه.

الفئة السادسة Advanced هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 445 ألف جنيه بدلًا من 443 ألف جنيه.

الفئة السابعة Premium هيونداي إلنترا CN7 موديل 2022 بقيمة قدرها 505 آلاف جنيه بدلًا من 503 آلاف جنيه.