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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اكتشف ما إذا كان هاتفك مخترق أم لأ.. تطبيق مجاني لحماية التليفون من التجسس والاختراق

أفضل برنامج لحماية
أفضل برنامج لحماية الهاتف من التجسس

توجد العديد من التطبيقات التي يمكن استخدمها لحماية الهاتف من التجسس، والتي يمكن تساعدك على اكتشاف ما إذا كان هاتفك الذكي مخترق أم لأ، أو تنشيط جدار حماية قوى لصد هجمات الهاكرز الذين يقومون باختراق الهواتف الذكية والتجسس على أصحابها.


أفضل برنامج لحماية الهاتف من التجسس


زادت الهجمات الالكترونية بكثرة خلال الأعوام الأخيرة، لاسيما تلك الهجمات التي تزامنت مع ظهور فيروس كورونا المستجد، حيث أصبحت الشركات أكثر عرضة للهجمات المدمرة بسبب زيادة العمل عن بعد مع انتشار الوباء.

 

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ومع زيادة الهجمات الالكترونية عبر قطاعات مختلفة، يبحث العديد من مستخدمي الهواتف الذكية عن حلول أمنية قوية، توفر لهم بعض الأدوات المضادة لمنع وحماية أجهزتهم من التعرض لهجمات مستقبلية، لذا يجب عليهم اختيار برامج المضادة للفيروسات بعناية فائقة لحماية الهاتف من التجسس.


ويعمل الأشخاص سيئو النية أو مجرمي الإنترنت، باستمرار لاختراق الأجهزة الذكية سواء لتحقيق مكاسب مالية أو جمع معلومات استخبارية، عبر شن مجموعة من الهجمات الالكترونية المدمرة، والتي تضم برمجيات خبيثة تستهدف مستخدمي الهواتف الذكية المطمئنين حول العالم، يتم تثبيتها على الأنظمة المستهدفة من أجل القيام ببعض الأنشطة الضارة من بينها سرقة معلومات وصور المستخدمين.


تطبيق مجاني لحماية التليفون من التجسس


يستخدم المخترقين من أجل التجسس على مستخدمي الهواتف الذكية، برمجية خبيثة تسمى Malware، وهو من أقوي وأشرس أنواع الفيروسات في العالم، وبمجرد تثبيت الملف الضار على هاتفك الذكي، يسهل على الهاكرز الوصول لجميع بياناتك ومعلوماتك المخزنة على الجهاز، بل وتسجيل كل ما يحدث على الشاشة مما يسمح له بالحصول على كلمات مرور حساباتك وتفاصيل حساباتك البنكية.


ولحسن الحظ، يوجد تطبيق مجاني يدعي Malwarebytes Security، على متجر جوجل بلاي وهو يعمل كمنظف للفيروسات ومضاد للبرامج الضارة، ويساعدك التخلص من هذا النوع من البرمجيات الخبيثة وحماية هاتفك من التجسس أو الاختراق مستقبلا.


لتحميل تطبيق حماية التليفون من التجسسMalwarebytes Security  لهاتفك الأندرويد انقر على الرابط التالي هنا

التجسس هجمات تطبيقات حماية الهاتف فيروس كورونا هاكرز

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