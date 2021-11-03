عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب التجسس.. الولايات المتحدة تضع شركات إسرائيلية على القائمة السوداء

التجسس
التجسس

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إدراج شركتي برامج تجسس إسرائيليتين، إلى قائمة الجهات التي تعمل ضد المصالح الوطنية الأمريكية.

 

وأدرجت الوزارة شركتي NSO وكنديرو الإسرائيليين، وكذلك تم إدخال شركات أخرى من روسيا وسنغافورا إلى هذه القائمة.

txt

قصة خيالية.. إسرائيل تكذب تركيا بشأن شبكة التجسس التابعة لـ الموساد

txt

خبير أمن معلومات يوضح طرق حماية الهاتف من التجسس.. تفاصيل

وأضافت الوزارة الأمريكية: "أن شركتي الإنترنت الإسرائيليين تنخرطان في أنشطة تتعارض مع المصالح الأمنية الأمريكية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

 

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم إدراج هاتين الشركتين إلى القائمة بناء على أدلة أثبتت أن الشركتين طورتا برامج تجسس ساعدت الحكومات الأجنبية في تعقب المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والنشطاء والعاملين بالسفارات والأكاديميين الأمريكيين.

 

وتابعت الوزارة إن برامج التجسس سمحت للحكومات "الاستبدادية" بتعقب معارضي النظام خارج حدود بلدانهم، مضيفة أن "هذه الأعمال تهدد النظام الدولي".

 

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن لن تتخذ إجراءات ضد إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية، بعد قرار وضع الشركتان على "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل ضد المصالح الوطنية الأمريكية.

الخارجية الأمريكية إسرائيل وزارة التجارة الامريكية برامج التجسس NSO

موضوعات متعلقة

أمريكا تفجر مفاجأة بشأن حقيقة تصدي إيران لمدمرة ببحر عمان

سقوط آبي أحمد بات محسوما.. تيجراي وأورومو: سنقتحم عاصمة إثيوبيا قريبا جدا

أفغانستان.. مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين في انفجار بولاية قندوز

قرار عاجل من هيئة الغذاء والدواء السعودية بشأن تلقيح الأطفال من 5 سنوات

إصابات هائلة.. تحذير خطير من وزير الصحة الألماني بسبب كورونا

انخفاض قياسي لمخزونات البنزين في الولايات المتحدة

الوباء يعصف بالعالم.. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا

الجزائر: الجيش المغربي قتل 3 من مواطنينا.. والحادث لن يمر دون عقاب

ترشيحاتنا

تحطم طائرة في روسيا ومقتل جميع ركابها |فيديو

إطلاق سراح المعتقلين.. تطور مهم في المفاوضات بين حمدوك والبرهان

الري تعليقا على احتمالية غرق الإسكندرية: تعرضنا لسيول متطرفة ونجهز نظم حماية.. فيديو

المغرب.. إجراء جديد قبل السفر الي الولايات المتحدة الأمريكية

حسين لبيب وأعضاء لجنة الزمالك يؤازرون الفريق قبل مواجهة الأهلي

للمقيمين فى الخارج.. كيف تحصل على جنسية أجنبية وتحتفظ بالمصرية؟| خدمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة خلع شاب أسنانه كاملة من أجل إهدائها لحبيبته على هيئة عقد

يوم دموي في المحافظات.. ذبح في الشارع ومياه النار ضريبة طلب الطلاق

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

لـ ملاك العقارات..غرامة تصل مليوني جنيه حال القيام بهذا الإجراء

إثيوبيا تعلن الطوارئ.. أمريكا تدعو رعاياها لمغادرة البلاد.. وآبي أحمد للإثيوبيين: استعدوا للمحنة

خالد عبدالغفار: مصر مستعدة لإنتاج مختلف أنواع اللقاحات بخلاف لقاح فيروس كورونا

تعددت الروايات.. شهود عيان يروون تفاصيل جديدة في حادث ذبح قتيل الإسماعيلية

أخبار الرياضة.. مفاجأة جديدة بشأن المرشحين لرئاسة اتحاد الكرة.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات الجوية المصرية والهندية تشاركان في تدريب مشترك على مهاجمة الأهداف المعادية

كواليس تصوير فيديو كليب عمر كمال وعبد الباسط حموده الجديد "ضيعنا" ..صور

نوستالجيا| الداية مهنة توارثتها النساء من عصر الفراعنة وتحارب الانقراض حتى الآن

علاج التهاب الجيوب الانفية في المنزل وأفضل المضادات

فيديو

لغيابه عن الوعي.. هل يفلت سفاح الإسماعيلية من عقوبة الإعدام

مصوغات ذهبية بكمية كبيرة.. كشف غموض سرقة فيلا نادية الجندي "فيديو"

فيديو جراف.. وفاة الضحية الثانية في حادث الساطور بالإسماعيلية

حالة طوارئ.. الصين تناشد مواطنيها تخزين الغذاء.. ما القصة؟

المزيد

ساحة رأي

مروة لطفي تكتب: حبني على طريقتي

محمود عشيش يكتب : تنسيقية شباب الأحزاب وأمل جديد

ضياء العطيفي يكتب : الميراث الحائر للمتحول الجنسي

كريمة أبو العينين تكتب : معاقة عاطفيا

هدى عامر تكتب: زيارة 50 دولة من دون طائرة!

شيركو حبيب يكتب: قيمة رفع الطوارئ عقب تحقيق الأمن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عاطف عبد الستار

خداع ووهم الميتافيرس .. لعلكم تعقلون

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

اﻟﻤﺰﻳﺪ