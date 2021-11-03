بسبب التجسس.. الولايات المتحدة تضع شركات إسرائيلية على القائمة السوداء

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الأربعاء، إدراج شركتي برامج تجسس إسرائيليتين، إلى قائمة الجهات التي تعمل ضد المصالح الوطنية الأمريكية.

وأدرجت الوزارة شركتي NSO وكنديرو الإسرائيليين، وكذلك تم إدخال شركات أخرى من روسيا وسنغافورا إلى هذه القائمة.

وأضافت الوزارة الأمريكية: "أن شركتي الإنترنت الإسرائيليين تنخرطان في أنشطة تتعارض مع المصالح الأمنية الأمريكية والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنه تم إدراج هاتين الشركتين إلى القائمة بناء على أدلة أثبتت أن الشركتين طورتا برامج تجسس ساعدت الحكومات الأجنبية في تعقب المسؤولين الحكوميين والصحافيين ورجال الأعمال والنشطاء والعاملين بالسفارات والأكاديميين الأمريكيين.

وتابعت الوزارة إن برامج التجسس سمحت للحكومات "الاستبدادية" بتعقب معارضي النظام خارج حدود بلدانهم، مضيفة أن "هذه الأعمال تهدد النظام الدولي".

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة بايدن لن تتخذ إجراءات ضد إسرائيل أو الحكومة الإسرائيلية، بعد قرار وضع الشركتان على "القائمة السوداء" للشركات التي تعمل ضد المصالح الوطنية الأمريكية.