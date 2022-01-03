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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألف مبروك.. أحمد عادل عبد المنعم ينشر صورا من زفاف رامي ربيعة

حفل زفاف رامي ربيعة
حفل زفاف رامي ربيعة

نشر أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي سابقاً، صور من حفل زفاف اللاعب رامي ربيعة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

وظهر أحمد عادل عبد المنعم بصحبة العروسين في الصورة الأولي، وعلق عليها كاتبًا: “ألف مبروك يا حبيبي”.

 

كما ظهر أحمد عادل عبد المنعم بصحبة كل من محمد مجدي “أفشة”، ومحمد زيدان، وحسين الشحات، وأحمد الشيخ، وعلق علي الصورة كاتبًا: “الرجالة”.

 

أفشة وياسر إبراهيم وحسين الشحات في حفل زفاف رامي ربيعة.. شاهد

بالروب.. شاهد| رامي ربيعة يرقص مع زوجته قبل حفل زفافهما

 

مدافع الأهلي يحتفل بحفل زفافه


واحتفل رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي بزفافه الليلة، في أحد الفنادق مستغلا فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون لدخول عش الزوجية.

 

أول قرار من موسيماني فى 2022.. تجهيز مهاجم الأهلي خلال كأس الرابطة

 

استغل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني منافسات بطولة كأس الرابطة في الدفع بـ ثنائي مركز صانع الألعاب ومهاجم عائد من الإصابة مؤخرا من أجل الاستفادة من خدماتهما.

 

ويجهز الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر صلاح محسن مهاجم الفريق الذي ابتعد عن المشاركة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي بسبب الإصابة في قدمه بشد في العضلة الخلفية قبل أن يتعافى تماما ويصبح جاهزا للمشاركة في المباريات.

 

وانتظم صلاح محسن في تدريبات الأهلي الجماعية قبل مباراة فيوتشر في الدوري مؤخرا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ولكن الجهاز الفني فضل عدم ضمه للقائمة خشية المجازفة به بعد العودة من إصابة قوية وغيابه لوقت طويل.

 

وينوي الجهاز الفني للأهلي الدفع بصلاح محسن خلال مباريات كأس الرابطة ليكون جاهزا للاستعانة به في المباريات التي يخوضها الفريق الأحمر بمختلف المسابقات، لاسيما أنه يحتاج جهود اللاعب باعتباره من الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها موسيماني بالأهلي.

 

ويسعى موسيماني وجهازه المعاون إلى الاستفادة من إمكانيات أحمد عبد القادر لاعب الأهلي الفنية في بطولة كأس الرابطة في تقديم مستويات قوية على هامش توقف الدوري المصري لظروف مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر إقامتها فى الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير الجاري وحتى 6 فبراير القادم من أجل مواصلة تألقه وحجز مكان أساسي في تشكيل الفريق الأحمر.

 

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