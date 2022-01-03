غرامات على متعهدي النظافة المخالفين بـ طرة وحملة نظافة بحي دار السلام

اجتمعت المهندسة جيهان جادو رئيس حي طرة بمسئولي الحي بهدف إيجاد حل جذري لتحقيق الارتقاء بمنظومة النظافة.

جاء ذلك بحضور مدير منطقة وحدة الرصد ومدير المتابعة الميدانية ومشرفي المربعات ومدير وحدة الرصد بالحي.

ووجهت خلال الاجتماع بضرورة متابعة أعمال النظافة أولا بأول كما شددت بتوقيع غرامات على متعهدي النظافة حال وجود مخالفات بالمناطق التابعة لهم والتنسيق المستمر مع مشرفي المربعات والاستمرار بأعمال حملات النظافة يوميا وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة.

وفي سياق آخر، قام حي طره برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ وتمركز سيارات الشفط بالأماكن التى توجد بها تجمعات مياه الأمطار وذلك بناء على تعليمات محافظ القاهرة بالاستمرار برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ على كافة المناطق والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمجابهة الطقس المتوقع .

كما شدد المحافظ على ضرورة تواجد رؤساء الأحياء ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية و وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات باستمرار متابعة تطورات الوضع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة.

وفي سياق آخر، قام حي دار بحملة نظافة في إطار تعليمات المحافظ بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات وإزالة أي معوقات وتنفيذا لتعليمات اللواء أيمن السعيد رئيس الحي بضرورة التواجد الميداني المستمر .