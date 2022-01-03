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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج "الكاهن": الفيلم يحوي كوكبة كبيرة من الممثلين.. فيديو

فيلم الكاهن
فيلم الكاهن

قال عثمان أبو لبن مخرج فيلم "الكاهن"، إنه يهتم بأفكار المؤامرة، وهذا كان سبب اختيار قصة فيلم “الكاهن”، مؤكدا أن الفيلم يحتوي على كوكبة كبيرة من الممثلين وهذا لم يحدث منذ فترة بعيدة .

وأضاف أبو لبن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن قصة الفيلم عندما عرصت علي أعجبتني ، مشيرا إلي أن أدوار الفيلم وقصته هي التي شجعت الكثير من الممثلين للعمل فيه قائلا " الورق الحلو عندما يعرض علي أي حد يحمسه ".

وأوضح أبو لبن، أن فكرة الفيلم قائمة علي أن العالم لم يعد به جهاز تليفون آمن، والفيلم يتحدث عن أصحاب مفاتيح العالم ومن الذى يمتلك المعلومة الآن.

الفيل مفاتيح تفاصيل فيلم الكاهن كوكب العالم عثمان أبو لبن مخرج فيلم الكاهن

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