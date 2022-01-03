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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقل 3890 أسرة من عزبة أبو قرن العشوائية لمدينة معا بـ السلام

عزبة أبو قرن
عزبة أبو قرن

أعلن اللواء خالد شحاته رئيس حي مصر القديمة بمحافظة القاهرة ، آخر تطورات اعمال الإزالة الجارية بمنطقة عزبة أبو قرن العشوائية تمهيدا لتطويرها ضمن مشروع تلال الفسطاط.

وأكد أن أعمال الإزالة أسفرت حتى الآن عن إخلاء  1122عقارا بشكل كامل و  هدم 1053 عقارا وتسكين 3890 اسرة مستحقة حتى الان ، مشيرا الى ان الاعمال قاربت على الانتهاء تماما.

ويجري العمل علي الانتهاء من القضاء على المناطق العشوائية بمصر القديمة وتوفير حياة كريمة للمواطنين باعتبارها حق لكل مواطن وذلك وفق استراتيجية الدولة التي تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة ومنها منطقة.

يذكر أن إجمالي ما تم حصره بعزبة أبو قرن 1250 عقارا، كما تم حصر 4756 أسرة.

 

القاهرة عزبة أبو قرن عزبة أبو قرن العشوائية تلال الفسطاط حى مصر القديمة اسرة مستحقة

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