عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

اليوم.. فتح باب قبول طلبات التدريب المهني مجانا ببورسعيد

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

أعلنت مديرية القوى العاملة ببورسعيد فتح باب قبول الطلبات للتقديم للدورات التدريبية بالمجان من اليوم الأثنين، في مركز التدريب المهني التابع للوزارة في المحافظة، والوحدة المتنقلة بحي الضواحي، وذلك على مهن التفصيل والحياكة ، وصيانة الدش والمحمول، والسباكة ، والكهرباء، ومن المقرر أن تبدأ الدورات بجميع الورش في أول فبراير المقبل .

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان أن هذا التدريب يأتي في إطار دور الوزارة بالاهتمام بتأهيل الشباب مهنيا لدخول سوق العمل من خلال الفرص المتوفرة أو فتح مشروعات صغيرة ، مؤكدا أن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة تصل إلى الشباب في قرى ونجوع مصر، وأنها حققت نجاحا ملحوظا في ملف التدريب بالوزارة.

ووجه الوزير الشباب إلى ضرورة الاهتمام بالتدريب المهني والحصول على الخبرات اللازمة لسوق العمل ، مشيرا إلى أهمية المشروعات الصغيرة في النهوض بالاقتصاد القومي .

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية إلى أنه يتم تقديم الأوراق بإدارة التدريب بالدور الثاني بمبنى المديرية بجوار مساكن بنك الإسكان ، من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا، موضحا أن الأوراق المطلوبة هي : صورة بطاقة الرقم القومي ، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادة الميلاد ، وصورتين شخصية.

وقال مدير المديرية : إن المتدرب يتلقى في نهاية الدورة التدريبية  شهادة معتمدة بإتمام الدورة، وتقوم المديرية بالتأمين الصحي على المتدربين أثناء الدورة التدريبية، كما توفر كافة العدد والآلات والخدمات اللازمة للتدريب بالمجان فضلا عن توفير مستلزمات الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أنه يتم إلحاق المتدربين بفرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص حسب رغبة المتدرب أو مساعدته فى الحصول على دورة ريادة الأعمال لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر، وتوجيههم إلى مصادر التمويل المختلفة.

 

IMG_6301
IMG_6301
محمد سعفان وزير القوى العاملة بورسيعد التدريب المهني مجانا قبول طلبات التدريب مديرية القوى العاملة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب والدولار والدواجن والحديد ومواقيت الصلاة.. نشرة خدمات صدى البلد

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 3-1-2022 والقنوات الناقلة

بعد يومين من الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تزف بشرى سارة بخصوص الطقس

كوريا الجنوبية تسجل أول حالة وفاة بسبب متحور أوميكرون

غلق طريق أسيوط الغربي بسبب الشبورة

ميزات مذهلة ستحصل عليها سماعات الجيل الثاني من AirPods Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد.. الأسماك تتساقط من سماء تكساس في ظاهرة غريبة| فيديو

استبعاد 3 لاعبين من قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2022

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في كل ركعة؟.. الإفتاء تجيب

جوزين حمام أبيض.. طلب غريب من "سفاح الإسماعيلية" قبل إعدامه

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

برق ورعد.. محافظ مطروح: تعطيل الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيغة التنفيذية.. ننشر حيثيات حكم فوز العامري فاروق بمنصب نائب الأهلي بالتزكية

بعد 11 عاما .. كيف أصبح شكل الطفل حماصة في فيلم عسل أسود؟

لماذا تتمنى سمية الخشاب الزواج من نجار؟.. وماذا قالت لكهربا وحمو بيكا؟

عدو الإرهاب الأول..لماذا تزوج وحيد حامد زينب سويدان بعد رفضها التعاون معه؟

فيديو

محمد صلاح أفضل لاعب في العالم.. وعود كيروش قبل السفر إلى الكاميرون

مفيش بطاقات تاني.. قرار صارم من التموين بشأن بدل التالف والفاقد.. فيديوجراف

قبل إعدامه.. ماذا طلب سفاح الإسماعيلية من والدته| فيديوجراف

مواقف محرجة للنجوم.. سقوط ملابس مايلى سايرس ووقوع رامى مالك وإليسا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ