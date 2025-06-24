تحسين الخدمات الصحية وتوسيع التخصصات الطبية في البحر الأحمر..اجتماع دوري لمتابعة أداء التأمين الصحي وتطوير المنظومة

عقدت منطقة البحر الأحمر للتأمين الصحي اجتماعها الدوري ، برئاسة الدكتور ياسر شعبان محمد، مدير عام التأمين الصحي بالبحر الأحمر، وبحضور كل من الدكتورة فاتن فيكتور، مدير الشئون الطبية بالمنطقة، و حنان السيد إبراهيم، مدير الشئون المالية والإدارية.

ناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية في المنطقة، بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأداء، وتبادل الخبرات بين رؤساء الأقسام المعنية.

كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق والتكامل بين الأقسام المختلفة لضمان تحقيق أهداف الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفاءة وفعالية.

وذلك في إطار سعي منطقة البحر الاحمر للتأمين الصحي، المستمر لتحسين مستوى الخدمات الصحية وتوسيع التخصصات الطبية المقدمة للمواطنين.

تيسير إجراءات تقديم العلاج والمتابعة الدقيقة

أكد الدكتور ياسر شعبان خلال الاجتماع على ضرورة حسن معاملة المرضى، خاصة كبار السن وذوي الهمم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير صرف الأدوية، بما في ذلك تخصيص شباك خاص لهم. كما تم التأكيد على ضرورة متابعة ملفات المرضى المصابين بالأورام وأمراض القلب، وتسهيل عملية استرداد النفقات العلاجية.

تحسين الخدمات الإلكترونية والتوسع في العيادات المسائية

تناول الاجتماع أيضًا تعزيز نظام الحجز الإلكتروني في العيادات الطبية، والعمل على تطبيقه بشكل يسهل على المنتفعين الحصول على خدمات صحية بكفاءة عالية. كما تم بحث آلية تطبيق نظام العيادات المسائية بالتعاون مع الجهات المختصة، في ظل الكثافة الحالية في المقرات الطبية، حتى الانتهاء من المبنى الجديد المقرر إضافته لعيادات التأمين الصحي في مدينة الغردقة.

التدريب والتطوير للكوادر الطبية

أشار الدكتور ياسر شعبان إلى أهمية تطوير مهارات الكوادر الطبية عبر برامج تدريبية معتمدة من الهيئة العامة بالقاهرة، بالإضافة إلى ضرورة التوسع في التخصصات الطبية المختلفة عبر التعاقد مع استشاريين في جميع المجالات الطبية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الطبية بالمنطقة.

التعاون المستمر لتطوير المنظومة الصحية

في ختام الاجتماع، شدد مدير عام التأمين الصحي بالبحر الأحمر على التزام الهيئة بتطوير المنظومة الصحية في المحافظة، من خلال التعاون المستمر مع ديوان عام محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع السادة النواب لضمان تقديم خدمات صحية بمعايير جودة تليق بالمواطنين.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متميزة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء المحافظ