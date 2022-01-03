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برلمان

نائب: لقاء وزير التعليم مع خبراء كليات التربية بداية جادة لتطوير المنظومة التعليمية

الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

اعتبر النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب لقاء الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمجموعة من خبراء كليات التربية بكلية التربية جامعة عين شمس وذلك في إطار الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وكليات التربية، ووضع خطة للتعاون المستقبلي بمثابة البداية الحقيقية والجادة للحوار المجتمعي لاحداث تطوير شامل وحقيقى لمنظومة التعليم قبل الجامعى.

وقال " حنفى " فى تصريحات له اليوم إن غالبية الزملاء اعضاء مجلس النواب خلال مواجهتهم مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى طالبوا بذلك الامر لتصدر قرارات من الوزير تكون لها ظهير شعبى يشارك فى صياغتها نواب الأمة وخبراء التعليم واساتذة الجامعات المصرية وغيرهم مطالباً من الوزير عقد سلسلة من هذه اللقاءات وايضاً الاستماع لوجهة نظر نقابة المعلمين والطلاب المتفوقين فى مراحل التعليم قبل الجامعى وأولياء أمورهم حتى تخرج القرارات الخاصة بتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى معبرة عن جميع الاتجاهات المهتمة بهذا الملف المتعلق بمستقبل العملية التعليمية.

كما طالب النائب سيد حنفى طه من الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عرض جميع الخطوات والقرارات التى اتخذها خلال السنوات الماضية على طاولة هذه اللقاءات لمراجعتها وتطبيق مايصلح منها والغاء كل مايتعرض مسيرة تطوير وتحديث التعليم قبل الجامعى 
خاصة أن الدكتور طارق شوقى أكد خلال اللقاء على أهمية تفعيل الشراكة بين كليات التربية بالجامعات المصرية ووزارة التربية والتعليم للربط بين المحتوى النظري والعملي وتطوير العملية التعليمية وتحسين الممارسات التربوية وبناء قدرات وحدات التدريب وتعزيز قدرات المعلمين.

وأشاد النائب سيد حنفى طه بالاتفاق خلال اللقاء على تشكيل فريق من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وأساتذة وخبراء كليات التربية لإعداد مجموعة من الدراسات البحثية تساهم بها كليات التربية للعمل على تغيير الثقافات والحد من مقاومة التغيير وإعداد المعلمين وإيجاد الحلول المناسبة لسد عجز المعلمين وإعداد بنوك الأسئلة بالإضافة إلى قياس مستوى تحصيل الطلاب مطالباً بتفعيل ماتم الاتفاق عليه خلال اللقاء مع استمرار الحوار المجتمعي حول ملف تحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعى.

تجدر الاشارة الى أنه حضر اللقاء الدكتور محمد لُطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز تطوير المناهج التعليمية، والدكتور رمضان محمد رمضان مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوى، وعمداء كليات التربية أعضاء لجنة قطاع الدراسات التربوية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كليات التربية وزارة التربية والتعليم منظومة التعليم قبل الجامعى أعضاء مجلس النواب

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