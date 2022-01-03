عبد الرحمن أحمد وسما محمد الطالب والطالبة المثاليان بجامعة حلوان

نظمت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثالية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و إشراف عام الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ عصام زكي مدير الإدارة.



و قد شهدت المسابقة هذا العام تنافسا قويا بين الطلاب في جو يسوده الروح الرياضية و الود و الاحترام المتبادل بين الجميع و تقارب مستويات الطلاب بشكل ملحوظ وقد قام بتحكيم المسابقة كوكبة من السادة أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة المختلفة.

وأسفرت النتائج على ما يلي :-



نتائج الطالبات .

المركز الأول الطالبة سما محمد صالح، كليه الحاسبات والذكاء الاصطناعي

المركز الثاني الطالبة ديانا محمد كامل ، كليه السياحة والفنادق

المركز الثالث الطالبة فاطمة حسين خليل، كليه الآداب

المركز الرابع الطالبة إسراء جمال الديب، التربية الفنية

المركز الخامس الطالبة تقوى صالح زكريا، كلية الصيدلة

أما نتائج الطلاب فكانت كما يلي :-

فاز بالمركز الأول الطالب عبد الرحمن احمد عبده، كلية الهندسة بحلوان

المركز الثاني الطالب محمد احمد حسن، الفنون التطبيقية

المركز الثالث الطالب محمود عادل رجب، السياحة والفنادق

المركز الرابع الطالب أحمد حامد محمد، كليه الاداب

أما المركز الخامس للطالب محمد عزت جعفر، كليه الصيدله

أمين الاتحاد، علي السيد

امين اللجنة العليا للنشاط الاجتماعي، بسنت محمد.



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