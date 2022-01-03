تفاصيل التعدي على عامل بمصنع أعلاف بالجيزة والاستيلاء منه على مبلغ مالى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة من غرفة عمليات النجدة من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز بأنه عقب قيام شقيقه محاسب بمصنع أعلاف ، مقيم بذات الناحية بتحصيل مبالغ مالية من مزارع الدواجن ، أثناء ترجله من السيارة التابعة لجهة عمله متجهاً إلى مسكنه بمحل البلاغ فوجئ بقيام مجهول بالتعدى عليه بأداة حديدية محدثاً إصابته باشتباه كسر بالجمجمة "تم نقله للمستشفى" واستولى على المبلغ المالى ولاذ بالهرب .

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أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "اثنان منهم يعملان بذات المصنع" جميعهم مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطها بحوزة أحدهم (طبنجة معدلة).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقرروا أنه نظراً لعمل اثنين منهم بذات المصنع محل عمل المجنى عليه وعلمهما بالمبالغ المالية التي يقوم بتحصيلها فقرروا سرقته ، وبتاريخ الواقعة وعقب انتهاء عملهم وإنصراف المجني عليه قاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، واقتسموا المبلغ المالى فيما بينهم .

وبإرشادهم تم ضبط الأداة والدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وكذا جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وأضافوا إنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية وقرر أحدهم بحيازته للسلاح بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.