الأمن يضبط شخصا صدم سيدة بعد سرقة هاتف من فتاتين

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل لقيام قائد دراجة نارية بخطف هاتف محمول من فتاتين و أثناء محاولة الفتاتين اللحاق وإيقاف المتهم قام بالإصطدام بإحدى السيدات حال عبورها الطريق وتمكن من الفرار.

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليهن (طالبتان ، مقيمتان بدائرة القسم "إحداهما مصابة بسحجات" - ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم "مصابة بكدمة بالظهر") وبسؤال والد الفتاتين أيد وأكد ما جاء بالفحص.

بإستكمال جهود البحث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالإستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الهروب أمكن تحديد المتهم (مقيم بمنطقة المعصرة) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأرشد عن الهاتف المحمول لدى عميله سئ النية (سائق ومقيم بمنطقة المعصرة) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.