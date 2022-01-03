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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية عين شمس"

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة عين شمس

بدأت عدد من كليات جامعة عين شمس، الاعلان عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021 - 2022، والتى ستبدأ فى بعض الكليات مع نهاية الشهر الجارى وفى كليات أخرى مع بداية يناير وأخرى فى منتصف يناير وفق الجداول المعلنة بكل كلية .

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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بتربية عين شمس

وفى هذا السياق أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس عن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لمختلف الفرق الدراسية.

وأكدت الكلية على الطلاب ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية ، ومنع اصطحاب التليفون المحمول للجان . 

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد كشف عن الخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2021 – 2022، حيث بدات الدراسة 9 أكتوبر، على أن تكون فترة الدراسة بالفصل الدراسي الأول 14 أسبوعا، وينتهي الفصل الدراسي الأول الخميس الموافق 13 يناير.

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 15 يناير إلى الخميس 3 فبراير، مع التأكيد أن فترة الامتحانات 3 أسابيع وحسب كل كلية.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي اعتبارا من يوم السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير 2022، كما يبدأ الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد، السبت الموافق 19 فبراير بفترة دراسية تمتد لـ16 أسبوعا وينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 9 يونيو.

كما تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجديد خلال شهري يونيو ويوليو وفقا لطبيعية الدراسة والامتحانات لكل كلية.

إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ
إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ "تربية جامعة عين شمس"
كلية التربية جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول مختلف الفرق الدراسية

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