شاهد.. لحظة تقديم فيران توريس صفقة برشلونة الجديدة للجماهير ووسائل الإعلام

قدم برشلونة لاعبه الجديد فيران توريس، صباح اليوم الاثنين، للجماهير ووسائل الإعلام، بعد انضمامه رسميا لصفوف الفريق، قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان برشلونة قد توصل لاتفاق مع إدارة مانشستر سيتي، على الحصول على خدمات توريس، مقابل 55 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

ولم يتم تسجيل فيران توريس كلاعب في برشلونة، حتى الآن بسبب أزمة سقف الرواتب.

كما أن رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليجا”، تحتاج بعض الضمانات المالية ومعرفة سقف الرواتب داخل برشلونة، قبل الموافقة على تسجيل توريس للمشاركة بشكل رسمي مع الفريق الكتالوني بداية من يناير الجاري.

وتشير التقارير إلى أن برشلونة لن يكتفي بصفقة، فيران توريس فقط خلال فترة الانتقالات الشتوية، بل يسعى النادي الكتالوني أيضًا لضم الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، بعد موافقة تشافي هرنانديز على التعاقد معه.