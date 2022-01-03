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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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وزير النقل يوجه بالتصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات أثناء غلقها..ونواب : أمن قومي .. ومطالب بتغليظ العقوبات وإطلاق حملات لتوعية الأطفال بمخاطرها

وزير النقل
وزير النقل

وزير النقل يوجه بضرورة تسابق  العاملين بالسكة الحديد لخدمة الراكب

برلماني: 

مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى منظومة للطرق والكباري والسكك الحديد لأول مرة فى تاريخها

برلمانية: 

ظاهرة قذف القطارات بالحجارة تنتشر أكثر فى المناطق النائية وضواحيها.. ولابد من التوعية بخطورتها

أكد وزير النقل ضرورة التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهي مغلقة ، مشيرا إلى أنها إحدى الخطوات المهمة لـحوكمة دخول الركاب إلى المحطة، ومنع وقوع الحوادث التى قد تودي بحياة المواطنين، جاء ذلك خلال قيامه بجولة داخل محطة مصر للسكك الحديدية بالقاهرة، حيث تفقد الوزير الساحة الخارجية وأرصفة الوجهين القبلي والبحري بالمحطة، والتقى بعدد من الركاب، ودار حوار تأخيرات القطارات التي نتجت عن سوء الأحوال الجوية.

كما شهد بدء التشغيل التجريبي لبوابات الدخول والخروج الخاصة بالتذاكر حيث تم التشغيل التجريبي في محطة القاهرة ومحطة الجيزة، على أن يتم التشغيل التجريبي لمحطات "مصر وسيدي جابر" بالإسكندرية و"دمنهور" تباعاً كمرحلة أولى على أن يستتبعها المحطات الرئيسية الأخرى، وفقاً للخطة الموضوعة.

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وزير النقل من محطة مصر: تخفيض سرعات القطارات حفاظاً على سلامة المواطنين

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وزير النقل يؤكد التصدي لظاهرة قذف القطارات بالحجارة واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهي مغلقة

 

وفى هذا الصدد، ثمن عدد من أعضاء مجلس النواب خطة التطوير الطموحة التى تنتهجها الدولة بقيادة الرئيس السيسي فى كافة القطاعات لاسيما النقل، مشيرين إلى أن الأطفال هم المسئول الأوحد عن استشراء ظاهرة قذف القطارات بالحجارة ، مناشدين أولياء الأمور بالنصح والإرشاد لأبنائهم وحثهم على ضرورة الحفاظ على هذه المرافق مع ضرورة إطلاق حملات لتوعيتهم بخطورتها.

بداية أكد النائب، عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن ما حققه الرئيس السيسي من مشروعات قومية عملاقة فى منظومة النقل القومية لم تشهدها مصر على مدار تاريخها، مشيراً الى أن مصر لأول مرة فى التاريخ تشهد أفضل منظومة للطرق والكباري والسكك الحديدية، على مستوى منطقة الشرق الأوسط .

وأشار “ يحيي” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن وسائل النقل بكافة أنواعها بمثابة أمن قومي وعلى المواطنين الحفاظ عليها ، والدفاع عن منشآت الدولة وممتلكاتها ، مطالبا بضرورة تغليظ العقوبات التى تم إقرارها بقانوني العقوبات و الإجراءات الجنائية ، للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين و قذف القطارات بالحجارة، واقتحام بعض السيارات للمزلقانات وهي مغلقة، والتى تدفع أغلبها بحياة المواطنين ثمنا لإهمال تلك الفئة التى تقوم بمثل هذه الأفعال المشينة.

 

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برلماني يطالب بتغليظ عقوبة اقتحام بعض السيارات للمزلقانات أثناء غلقها

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وزير النقل لعمال ورش السكك الحديد: الكفاءة معيار تقلد المناصب وليس الأقدمية

وفى سياق متصل، ثمنت النائبة، ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خطة تطوير منظومة النقل على مستوى الجمهورية فى عهد الرئيس السيسي بعد تهالك وتهميش دام لسنوات طويلة، مشيرة إلى  أن الوزارة عملت و بشكل جدي على إعادة تغيير القيادات الموجودة بالمنظومة، وفق رؤى سليمة و مدروسة أهدافها، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية بالهيئة.

وناشدت “ الكسان ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ”المواطنين بضرورة الحفاظ على هذه المنظومة الهامة، لاسيما بعد الإصلاح والتطوير اللذان شكلا عبئا كبيرا على الموازنة العامة لللدولة،لافتة إلى  أن ظاهرة قذف القطارات بالحجارة تنتشر أكثر فى المناطق النائية وضواحيها، الأمر الذي يعرض حياة سائقي القطارات والمواطنين للخطر.

وطالبت عضو موازنة البرلمان بضرورة إطلاق حملات توعوية ثقافية من خلال وسائل الإعلام ، للتوضيح بخطورة قذف عربات القطار بالحجارة ، وضرورة الحفاظ على سلامة المرافق، مشددة على أن من يرتكب هذا الفعل المخل سيتعرض للجزاءات المنصوص عليها بالقانون .

كما ناشدت “ الكسان ” الأسر بضرورة إسداء النصح والإرشاد لأطفالهم لاستئصال هذه الظاهرة من جذورها ، وتوعيتهم بخطورة الأمر مع تكثيف الرقابة المستمرة .

وزير النقل الرئيس السيسي الاطفال الباعة الجائلين السكك الحديدية لجنة الخطة

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