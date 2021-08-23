أبرز تصريحات الرئيس السيسي لـ «صدى البلد».. انفوجراف

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الرسائل الهامة، بشأن تعظيم الاهتمام بالثقافة والفن والأعمال الهادفة التي تتصل بوعي المواطن المصري، من خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج « صالة التحرير ».

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الحديث عن تجديد الخطاب الروحي أمرا مهما، متابعا أنه داعم لأي عمل على مستوى الدولة داخل مصر.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن أي عمل فني راقٍ سيجذب المشاهدين لمتابعته، مشيرا إلى أن قضيتنا في مصر قضية الوعي.

ونوضح أبرز تصريحات الرئيس من خلال الانفوجراف التالي: