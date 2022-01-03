وزير النقل من محطة مصر: تخفيض سرعات القطارات حفاظاً على سلامة المواطنين

قالت الإعلامية فرح سعيد، مقدمة برنامج صباح البلد، إن وجود المسؤول وسط المواطنين يعطيهم إحساسا بالطمأنينة والاهتمام.

وأضافت الإعلامية فرح سعيد، خلال برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن وزير النقل، كامل الوزير يحرص بشكل كبير أن يتواجد فى مواقع العمل والمشروعات التى تنفذها الوزارة.

وأشارت فرح سعيد، إلى أنه يستمع إلى مشاكل المواطنين ورأيهم بالخدمات المختلفة المقدمة لهم من قبل وزارة النقل فى قطاعاتها المختلفة.

وتابعت فرح سعيد، أن سقوط الأمطار خلال الفترة الماضية أدت لتعطيل الطرق ، لذلك قام الوزير بعمل جولة بمحطة مصر أمس الأحد وأكد على تخفيض سرعات القطارات حفاظاً على أمان وسلامة المواطنين.